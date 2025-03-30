30.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
31
Кайо
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
27
Са
88
Кривцов
11
Батчи
99
Кобнан
3-2-3-2
88
Гудиев
47
Божин
72
Сенхаджи
88
Дзиов
23
Якимов
33
Квеквескири
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
98
Ильин
11
Ломовицкий
15
Оласа
98
Петров
98
Петров
15
Оласа
6
Ленини
8
Сперцян
8
Сперцян
6
Ленини
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
99
Кобнан
90
Смолов
90
Смолов
99
Кобнан
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
23
Якимов
7
Моцпан
7
Моцпан
23
Якимов
11
Ломовицкий
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Ломовицкий
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
16
Мертенс
79
Каштанов
79
Каштанов
16
Мертенс
Остались в запасе
Краснодар
Факел
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Краснодар - Факел
3
1
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
9
Офсайды
0
2
Количество передач
433
195
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Факела», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»