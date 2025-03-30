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  • «Краснодар» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Краснодар» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 12:50
Краснодар
30.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Факел
53' Н. Кривцов 66' Э. Сперцян 69' О. Олусегун 74' О. Олусегун 80' Д. Козлов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
(К) ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
16
Дилан Мертенс
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Эдуард Сперцян
АП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
31
Кайо
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
27
Са
88
Кривцов
11
Батчи
99
Кобнан
3-2-3-2
88
Гудиев
47
Божин
72
Сенхаджи
88
Дзиов
23
Якимов
33
Квеквескири
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
98
Ильин
11
Ломовицкий
15
Оласа
98
Петров
98
Петров
15
Оласа
6
Ленини
8
Сперцян
8
Сперцян
6
Ленини
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
99
Кобнан
90
Смолов
90
Смолов
99
Кобнан
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
23
Якимов
7
Моцпан
7
Моцпан
23
Якимов
11
Ломовицкий
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Ломовицкий
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
16
Мертенс
79
Каштанов
79
Каштанов
16
Мертенс
Остались в запасе
Краснодар
Факел
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Краснодар - Факел
3
1
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
9
Офсайды
0
2
Количество передач
433
195
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Факела», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Факел»

«Краснодар» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Краснодар
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