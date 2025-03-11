11.03.2025, вторник, 19:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-1-3
39
Магомедов
13
Кагермазов
17
Пальцев
4
Шумахов
17
Джапо
21
Джабраилов
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
70
Гаджиев
17
Касинтура
3-3-3-1
1
Митрюшкин
47
Годяев
3
Фассон
5
Ньямси
24
Ненахов
94
Тимофеев
71
Тикнизян
19
Севикян
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
21
Джабраилов
3
Кирш
3
Кирш
21
Джабраилов
47
Глушков
9
Магомедов
9
Магомедов
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
25
Агаларов
25
Агаларов
70
Гаджиев
71
Тикнизян
45
Сильянов
45
Сильянов
71
Тикнизян
10
Воробьев
14
Салтыков
14
Салтыков
10
Воробьев
47
Годяев
9
Сарвели
9
Сарвели
47
Годяев
77
Пиняев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
77
Пиняев
19
Севикян
11
Раков
11
Раков
19
Севикян
Остались в запасе
Динамо Мх
Локомотив
1
Давид Волк
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо Мх - Локомотив
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Локомотива», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»