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  • «Динамо» Мх – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

«Динамо» Мх – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

11 марта 2025, 17:50
Динамо Мх
11.03.2025, вторник, 19:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 2
Завершен
Локомотив
23' М. Аззи
13' М. Ненахов 54' С. Пиняев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Алексей Батраков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
3-3-1-3
39
Магомедов
13
Кагермазов
17
Пальцев
4
Шумахов
17
Джапо
21
Джабраилов
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
70
Гаджиев
17
Касинтура
3-3-3-1
1
Митрюшкин
47
Годяев
3
Фассон
5
Ньямси
24
Ненахов
94
Тимофеев
71
Тикнизян
19
Севикян
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
21
Джабраилов
3
Кирш
3
Кирш
21
Джабраилов
47
Глушков
9
Магомедов
9
Магомедов
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
25
Агаларов
25
Агаларов
70
Гаджиев
71
Тикнизян
45
Сильянов
45
Сильянов
71
Тикнизян
10
Воробьев
14
Салтыков
14
Салтыков
10
Воробьев
47
Годяев
9
Сарвели
9
Сарвели
47
Годяев
77
Пиняев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
77
Пиняев
19
Севикян
11
Раков
11
Раков
19
Севикян
Остались в запасе
Динамо Мх
Локомотив
1
Давид Волк
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо Мх - Локомотив
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Локомотива», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Локомотив»

«Динамо» Мх – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Динамо Мх
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