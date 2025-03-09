09.03.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
5
Ороз
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
77
Зиньковский
19
Олейников
27
Дмитриев
33
Сергеев
4-2-3-1
78
Васютин
4
Савичев
26
Эсковаль
24
Неделчару
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
71
Пестряков
6
Кузьмин
22
Дзюба
23
Бейл
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Бейл
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
27
Дмитриев
29
Ежов
29
Ежов
27
Дмитриев
78
Васютин
13
Волков
13
Волков
78
Васютин
71
Пестряков
19
Бокоев
19
Бокоев
71
Пестряков
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
Остались в запасе
Крылья Советов
Акрон
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Крылья Советов - Акрон
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
11
9
Офсайды
2
4
Количество передач
446
316
Сейвы
2
8
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Акрона», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»