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  • «Крылья Советов» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Крылья Советов» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 15:20
Крылья Советов
09.03.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Акрон
9' А. Дзюба 83' С. Лончар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
5
Ороз
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
77
Зиньковский
19
Олейников
27
Дмитриев
33
Сергеев
4-2-3-1
78
Васютин
4
Савичев
26
Эсковаль
24
Неделчару
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
71
Пестряков
6
Кузьмин
22
Дзюба
23
Бейл
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Бейл
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
27
Дмитриев
29
Ежов
29
Ежов
27
Дмитриев
78
Васютин
13
Волков
13
Волков
78
Васютин
71
Пестряков
19
Бокоев
19
Бокоев
71
Пестряков
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
Остались в запасе
Крылья Советов
Акрон
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Крылья Советов - Акрон
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
11
9
Офсайды
2
4
Количество передач
446
316
Сейвы
2
8
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Акрона», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Акрон»

«Крылья Советов» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Крылья Советов
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