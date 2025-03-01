01.03.2025, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-4-2
88
Шелия
55
Тодорович
4
Ибишев
75
Гандри
95
Адамов
11
Исмаэл
7
Садулаев
47
Уткин
14
Талаль
77
Мелкадзе
20
Самородов
3-3-1-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
5
Ашурматов
51
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
88
Апшацев
27
Чумич
19
Даку
99
Шабанхаджай
14
Талаль
18
Камилов
18
Камилов
14
Талаль
20
Самородов
28
Зорин
28
Зорин
20
Самородов
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
88
Апшацев
22
Ходжа
22
Ходжа
88
Апшацев
5
Ашурматов
23
Вада
23
Вада
5
Ашурматов
6
Иву
19
Иванов
19
Иванов
6
Иву
27
Чумич
8
Йочич
8
Йочич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
90
Чуни
90
Чуни
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Рубин
2
5
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
4
Нарушения
17
20
Офсайды
2
0
Количество передач
481
279
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Рубина», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»