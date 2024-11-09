09.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-2-1
22
Лантратов
71
Самошников
5
Ньямси
23
Монтес
71
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
24
Ненахов
83
Батраков
19
Севикян
99
Сулейманов
3-3-3-1
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
13
Калинин
19
Селе
33
Квеквескири
88
Щетинин
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
79
Каштанов
Сарвели
94
Тимофеев
94
Тимофеев
Сарвели
19
Севикян
77
Пиняев
77
Пиняев
19
Севикян
71
Тикнизян
11
Раков
11
Раков
71
Тикнизян
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
88
Щетинин
23
Якимов
23
Якимов
88
Щетинин
19
Селе
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
19
Селе
33
Квеквескири
77
Ивлев
77
Ивлев
33
Квеквескири
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
16
Мертенс
20
Марков
20
Марков
16
Мертенс
Остались в запасе
Локомотив
Факел
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Локомотив - Факел
3
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
18
Количество передач
341
345
Сейвы
2
7
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Факела», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»