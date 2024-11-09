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  • «Локомотив» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Локомотив» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 12:50
Локомотив
09.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Факел
29' А. Батраков (П) 90+2' А. Батраков (П)
84' Е. Марков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-4-2-1
22
Лантратов
71
Самошников
5
Ньямси
23
Монтес
71
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
24
Ненахов
83
Батраков
19
Севикян
99
Сулейманов
3-3-3-1
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
13
Калинин
19
Селе
33
Квеквескири
88
Щетинин
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
79
Каштанов
Сарвели
94
Тимофеев
94
Тимофеев
Сарвели
19
Севикян
77
Пиняев
77
Пиняев
19
Севикян
71
Тикнизян
11
Раков
11
Раков
71
Тикнизян
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
88
Щетинин
23
Якимов
23
Якимов
88
Щетинин
19
Селе
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
19
Селе
33
Квеквескири
77
Ивлев
77
Ивлев
33
Квеквескири
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
16
Мертенс
20
Марков
20
Марков
16
Мертенс
Остались в запасе
Локомотив
Факел
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Локомотив - Факел
3
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
18
Количество передач
341
345
Сейвы
2
7
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Факела», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Факел»

«Локомотив» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Локомотив
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