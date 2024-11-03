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  • «Ахмат» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Ахмат» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 14:05
Ахмат
03.11.2024, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Нижний Новгород
55' Х. Боселли 90+8' А. Эктов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
11
Исмаэл
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
3-3-3-1
88
Шелия
4
Ибишев
2
Жиров
75
Гандри
95
Адамов
27
Камило
55
Тодорович
11
Исмаэл
47
Уткин
7
Садулаев
20
Самородов
4-2-1-2-1
30
Медведев
15
Эктов
3
Ведерников
25
Карич
27
Магкеев
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
15
Боселли
19
Ермаков
9
Ожегович
55
Тодорович
36
Ловат
36
Ловат
55
Тодорович
4
Ибишев
0
Швец
0
Швец
4
Ибишев
47
Уткин
18
Камилов
18
Камилов
47
Уткин
20
Самородов
11
Луна Диале
11
Луна Диале
20
Самородов
11
Исмаэл
27
Кардосо
27
Кардосо
11
Исмаэл
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
19
Ермаков
87
Боженов
87
Боженов
19
Ермаков
5
Трошечкин
10
Мухин
10
Мухин
5
Трошечкин
9
Ожегович
14
Тичич
14
Тичич
9
Ожегович
15
Боселли
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
15
Боселли
Остались в запасе
Ахмат
Нижний Новгород
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - Нижний Новгород
4
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
11
Офсайды
5
1
Количество передач
412
393
Сейвы
1
6
Точность передач %
75
69
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Пари НН», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Пари НН»

«Ахмат» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Ахмат
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