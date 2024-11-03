03.11.2024, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-3-3-1
88
Шелия
4
Ибишев
2
Жиров
75
Гандри
95
Адамов
27
Камило
55
Тодорович
11
Исмаэл
47
Уткин
7
Садулаев
20
Самородов
4-2-1-2-1
30
Медведев
15
Эктов
3
Ведерников
25
Карич
27
Магкеев
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
15
Боселли
19
Ермаков
9
Ожегович
55
Тодорович
36
Ловат
36
Ловат
55
Тодорович
4
Ибишев
0
Швец
0
Швец
4
Ибишев
47
Уткин
18
Камилов
18
Камилов
47
Уткин
20
Самородов
11
Луна Диале
11
Луна Диале
20
Самородов
11
Исмаэл
27
Кардосо
27
Кардосо
11
Исмаэл
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
19
Ермаков
87
Боженов
87
Боженов
19
Ермаков
5
Трошечкин
10
Мухин
10
Мухин
5
Трошечкин
9
Ожегович
14
Тичич
14
Тичич
9
Ожегович
15
Боселли
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
15
Боселли
Остались в запасе
Ахмат
Нижний Новгород
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - Нижний Новгород
4
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
11
Офсайды
5
1
Количество передач
412
393
Сейвы
1
6
Точность передач %
75
69
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Пари НН», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»