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  • «Краснодар – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Краснодар – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 20:05
Краснодар
23.10.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
89' О. Олусегун
61' В. Царукян 90+3' С. Карич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Артем Варганов
ЦЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
3-1-1-3-2
99
Дюпин
15
Оласа
31
Кайо
21
Арутюнян
15
Кастаньо
18
Газинский
88
Кривцов
18
Козлов
99
Кобнан
6
Олусегун
90
Смолов
3-3-2-2
1
Лукьянов
25
Карич
3
Ведерников
2
Александров
87
Боженов
10
Мухин
19
Шнапцев
18
Глейзер
14
Тичич
17
Карапузов
80
Царукян
18
Газинский
53
Черников
53
Черников
18
Газинский
99
Кобнан
8
Сперцян
8
Сперцян
99
Кобнан
90
Смолов
27
Са
27
Са
90
Смолов
88
Кривцов
90
Кокшаров
90
Кокшаров
88
Кривцов
2
Александров
5
Варганов
5
Варганов
2
Александров
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
1
Станислав Агкацев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
11
Жоау Батчи
ПВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар » против «Пари НН», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар » – «Пари НН»

«Краснодар – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Нижний Новгород Краснодар
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