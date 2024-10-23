23.10.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
3-1-1-3-2
99
Дюпин
15
Оласа
31
Кайо
21
Арутюнян
15
Кастаньо
18
Газинский
88
Кривцов
18
Козлов
99
Кобнан
6
Олусегун
90
Смолов
3-3-2-2
1
Лукьянов
25
Карич
3
Ведерников
2
Александров
87
Боженов
10
Мухин
19
Шнапцев
18
Глейзер
14
Тичич
17
Карапузов
80
Царукян
18
Газинский
53
Черников
53
Черников
18
Газинский
99
Кобнан
8
Сперцян
8
Сперцян
99
Кобнан
90
Смолов
27
Са
27
Са
90
Смолов
88
Кривцов
90
Кокшаров
90
Кокшаров
88
Кривцов
2
Александров
5
Варганов
5
Варганов
2
Александров
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
1
Станислав Агкацев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
11
Жоау Батчи
ПВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар » против «Пари НН», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар » – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»