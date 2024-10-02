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  • «Зенит» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Зенит» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 20:05
Зенит
02.10.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
5 : 1
Завершен
Акрон
6' А. Ерохин 13' Артур 43' Артур 61' А. Соболев 87' А. Мостовой (П)
90+2' В. Москвичев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Зенит
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-3-2
16
Адамов
4
Горшков
16
Эракович
78
Чистяков
15
Караваев
8
Вендел
20
Педро
21
Ерохин
37
Артур
7
Соболев
77
Мостовой
3-1-1-3-2
13
Волков
19
Бокоев
3
Баранок
23
Димоски
5
Москвичев
25
Эсанов
17
Бакаев
99
Палиенко
13
Чибота
99
Тимошенко
71
Пестряков
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
8
Вендел
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
4
Горшков
28
Алип
28
Алип
4
Горшков
21
Ерохин
10
Глушенков
10
Глушенков
21
Ерохин
71
Пестряков
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
71
Пестряков
99
Палиенко
21
Галоян
21
Галоян
99
Палиенко
17
Бакаев
11
Беншимоль
11
Беншимоль
17
Бакаев
Остались в запасе
Зенит
Акрон
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Нино
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Нино
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Остались в запасе
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Зенит - Акрон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Акрон», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Акрон»

«Зенит» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Акрон Зенит
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