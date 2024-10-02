02.10.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-3-2
16
Адамов
4
Горшков
16
Эракович
78
Чистяков
15
Караваев
8
Вендел
20
Педро
21
Ерохин
37
Артур
7
Соболев
77
Мостовой
3-1-1-3-2
13
Волков
19
Бокоев
3
Баранок
23
Димоски
5
Москвичев
25
Эсанов
17
Бакаев
99
Палиенко
13
Чибота
99
Тимошенко
71
Пестряков
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
8
Вендел
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
4
Горшков
28
Алип
28
Алип
4
Горшков
21
Ерохин
10
Глушенков
10
Глушенков
21
Ерохин
71
Пестряков
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
71
Пестряков
99
Палиенко
21
Галоян
21
Галоян
99
Палиенко
17
Бакаев
11
Беншимоль
11
Беншимоль
17
Бакаев
Остались в запасе
Зенит
Акрон
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Нино
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
98
Максим Тимофеев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Нино
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Остались в запасе
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Зенит - Акрон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Акрон», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»