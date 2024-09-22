Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Локомотива», 9-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.