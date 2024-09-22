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  • «Пари НН» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Пари НН» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 17:50
Нижний Новгород
22.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
26' Х. Боселли
20' Д. Воробьев 65' А. Батраков 73' А. Батраков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Антон Мухин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Медведев
30
Стаматов
2
Александров
15
Эктов
22
Каккоев
10
Мухин
78
Калинский
14
Тичич
15
Боселли
11
Зе Турбо
9
Ожегович
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
23
Монтес
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
14
Тичич
19
Шнапцев
19
Шнапцев
14
Тичич
15
Боселли
5
Трошечкин
5
Трошечкин
15
Боселли
78
Калинский
18
Глейзер
18
Глейзер
78
Калинский
11
Зе Турбо
19
Ермаков
19
Ермаков
11
Зе Турбо
10
Мухин
80
Царукян
80
Царукян
10
Мухин
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
Остались в запасе
Нижний Новгород
Локомотив
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
Главный тренер
Саша Илич
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Нижний Новгород - Локомотив
2
3
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
14
24
Офсайды
2
0
Количество передач
414
456
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
1
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Локомотива», 9-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Локомотив»

Пари НН-Локомотив смотреть онлайн 22 сентября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Нижний Новгород
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