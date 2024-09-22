22.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-2-2-1-2
30
Медведев
30
Стаматов
2
Александров
15
Эктов
22
Каккоев
10
Мухин
78
Калинский
14
Тичич
15
Боселли
11
Зе Турбо
9
Ожегович
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
23
Монтес
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
14
Тичич
19
Шнапцев
19
Шнапцев
14
Тичич
15
Боселли
5
Трошечкин
5
Трошечкин
15
Боселли
78
Калинский
18
Глейзер
18
Глейзер
78
Калинский
11
Зе Турбо
19
Ермаков
19
Ермаков
11
Зе Турбо
10
Мухин
80
Царукян
80
Царукян
10
Мухин
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
Остались в запасе
Нижний Новгород
Локомотив
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
Главный тренер
Саша Илич
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Нижний Новгород - Локомотив
2
3
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
14
24
Офсайды
2
0
Количество передач
414
456
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Локомотива», 9-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»