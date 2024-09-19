Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ахмата», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».

Также игру будет транслировать «Fonbet».