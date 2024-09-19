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  • «Пари НН» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

«Пари НН» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

19 сентября 2024, 17:20
Нижний Новгород
19.09.2024, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
28' К. Гоцук
9' М. Самородов 59' Л. Ловат (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Лукьянов
19
Шнапцев
2
Александров
3
Ведерников
24
Гоцук
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
19
Ермаков
17
Карапузов
11
Зе Турбо
4-1-3-2
1
Опарин
40
Уциев
4
Ибишев
75
Гандри
36
Ловат
24
Диванович
11
Исмаэл
18
Камилов
14
Талаль
20
Самородов
10
Ковачев
78
Калинский
10
Мухин
10
Мухин
78
Калинский
17
Карапузов
14
Тичич
14
Тичич
17
Карапузов
5
Трошечкин
18
Глейзер
18
Глейзер
5
Трошечкин
24
Диванович
11
Якуев
11
Якуев
24
Диванович
14
Талаль
27
Камило
27
Камило
14
Талаль
11
Исмаэл
0
Швец
0
Швец
11
Исмаэл
20
Самородов
27
Кардосо
27
Кардосо
20
Самородов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ахмат
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Нижний Новгород - Ахмат
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ахмата», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Ахмат»

«Пари НН» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Нижний Новгород
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