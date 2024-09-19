19.09.2024, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-2-1-2-1
1
Лукьянов
19
Шнапцев
2
Александров
3
Ведерников
24
Гоцук
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
19
Ермаков
17
Карапузов
11
Зе Турбо
4-1-3-2
1
Опарин
40
Уциев
4
Ибишев
75
Гандри
36
Ловат
24
Диванович
11
Исмаэл
18
Камилов
14
Талаль
20
Самородов
10
Ковачев
78
Калинский
10
Мухин
10
Мухин
78
Калинский
17
Карапузов
14
Тичич
14
Тичич
17
Карапузов
5
Трошечкин
18
Глейзер
18
Глейзер
5
Трошечкин
24
Диванович
11
Якуев
11
Якуев
24
Диванович
14
Талаль
27
Камило
27
Камило
14
Талаль
11
Исмаэл
0
Швец
0
Швец
11
Исмаэл
20
Самородов
27
Кардосо
27
Кардосо
20
Самородов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ахмат
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Нижний Новгород - Ахмат
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ахмата», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»