14.09.2024, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-2-3-1
57
Москвичев
8
Коваленко
2
Перес
4
Хотулев
12
Малых
27
Прохин
6
Горбани
11
Мансилья
8
Башич
9
Оганесян
11
Сахархизан
4-2-2-1-1
22
Лантратов
45
Сильянов
5
Ньямси
59
Погостнов
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Самошников
71
Тикнизян
83
Батраков
10
Воробьев
8
Коваленко
5
Михайлов
5
Михайлов
8
Коваленко
9
Оганесян
10
Томпсон
10
Томпсон
9
Оганесян
27
Прохин
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
27
Прохин
93
Карпукас
77
Пиняев
77
Пиняев
93
Карпукас
71
Тикнизян
11
Раков
11
Раков
71
Тикнизян
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
24
Ненахов
9
Сарвели
9
Сарвели
24
Ненахов
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Оренбург - Локомотив
2
2
Всего ударов по воротам
14
23
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
310
411
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
11
8
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Локомотива», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»