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  • «Оренбург» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Оренбург» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 10:50
Оренбург
14.09.2024, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Локомотив
36' С. Сахархизан 61' С. Сахархизан
16' А. Батраков 39' А. Батраков 85' Ж. Ньямси 90+6' В. Сарвели
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
8
Александр Коваленко
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
27
Данила Прохин
ОП
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
71
Наир Тикнизян
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
71
Илья Самошников
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-2-3-1
57
Москвичев
8
Коваленко
2
Перес
4
Хотулев
12
Малых
27
Прохин
6
Горбани
11
Мансилья
8
Башич
9
Оганесян
11
Сахархизан
4-2-2-1-1
22
Лантратов
45
Сильянов
5
Ньямси
59
Погостнов
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Самошников
71
Тикнизян
83
Батраков
10
Воробьев
8
Коваленко
5
Михайлов
5
Михайлов
8
Коваленко
9
Оганесян
10
Томпсон
10
Томпсон
9
Оганесян
27
Прохин
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
27
Прохин
93
Карпукас
77
Пиняев
77
Пиняев
93
Карпукас
71
Тикнизян
11
Раков
11
Раков
71
Тикнизян
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
24
Ненахов
9
Сарвели
9
Сарвели
24
Ненахов
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Оренбург - Локомотив
2
2
Всего ударов по воротам
14
23
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
310
411
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
11
8
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Локомотива», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Локомотив»

«Оренбург» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург
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