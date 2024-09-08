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  • «Кайрат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

«Кайрат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

8 сентября 2024, 15:50
Кайрат
08.09.2024, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
3 : 4
Завершен
Зенит
54' Артур (АГ) 66' Ю. Станоев 90+2' В. Швырев
37' А. Ерохин 51' М. Кассьерра 73' Л. Гонду 78' Л. Гонду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Жоао Пауло
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
94
Аскар Бижан
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
97
Сагди Смаилбек
АП
33
Юг Станоев
ПВ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
5
Денис Мушкарин
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Ульянов
6
Юлдошев
28
Сорокин
15
Арад
18
Сергеев
23
Ульшин
28
Аршавин
11
Пауло
22
Сейдахмет
18
Швырев
93
Сантана
4-1-2-2-1
41
Кержаков
31
Мантуан
33
Нино
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
44
Тимощук
97
Ахметов
8
Вендел
37
Артур
21
Ерохин
7
Соболев
Зария
79
Валгушев
79
Валгушев
Зария
1
Ульянов
44
Устименко
44
Устименко
1
Ульянов
22
Сейдахмет
24
Мрынский
24
Мрынский
22
Сейдахмет
23
Ульшин
8
Оматай
8
Оматай
23
Ульшин
28
Аршавин
77
Зария
77
Зария
28
Аршавин
93
Сантана
97
Смаилбек
97
Смаилбек
93
Сантана
18
Швырев
33
Станоев
33
Станоев
18
Швырев
41
Кержаков
16
Адамов
16
Адамов
41
Кержаков
37
Артур
47
Тарасов
47
Тарасов
37
Артур
Васильев
40
Кашеев
40
Кашеев
Васильев
31
Мантуан
85
Чернов
85
Чернов
31
Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
97
Ахметов
5
Мушкарин
5
Мушкарин
97
Ахметов
44
Тимощук
18
Васильев
18
Васильев
44
Тимощук
33
Нино
32
Гонду
32
Гонду
33
Нино
7
Соболев
81
Базилевский
81
Базилевский
7
Соболев
8
Вендел
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
Вендел
Остались в запасе
Кайрат
Зенит
94
Аскар Бижан
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
94
Аскар Бижан
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Кайрат - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Зенита», товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат»«Зенит»

Кайрат-Зенит смотреть онлайн 8 сентября

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Зенит Кайрат
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