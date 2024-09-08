08.09.2024, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
3 : 4
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-1-1-1-4
1
Ульянов
6
Юлдошев
28
Сорокин
15
Арад
18
Сергеев
23
Ульшин
28
Аршавин
11
Пауло
22
Сейдахмет
18
Швырев
93
Сантана
4-1-2-2-1
41
Кержаков
31
Мантуан
33
Нино
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
44
Тимощук
97
Ахметов
8
Вендел
37
Артур
21
Ерохин
7
Соболев
Зария
79
Валгушев
79
Валгушев
Зария
1
Ульянов
44
Устименко
44
Устименко
1
Ульянов
22
Сейдахмет
24
Мрынский
24
Мрынский
22
Сейдахмет
23
Ульшин
8
Оматай
8
Оматай
23
Ульшин
28
Аршавин
77
Зария
77
Зария
28
Аршавин
93
Сантана
97
Смаилбек
97
Смаилбек
93
Сантана
18
Швырев
33
Станоев
33
Станоев
18
Швырев
41
Кержаков
16
Адамов
16
Адамов
41
Кержаков
37
Артур
47
Тарасов
47
Тарасов
37
Артур
Васильев
40
Кашеев
40
Кашеев
Васильев
31
Мантуан
85
Чернов
85
Чернов
31
Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
97
Ахметов
5
Мушкарин
5
Мушкарин
97
Ахметов
44
Тимощук
18
Васильев
18
Васильев
44
Тимощук
33
Нино
32
Гонду
32
Гонду
33
Нино
7
Соболев
81
Базилевский
81
Базилевский
7
Соболев
8
Вендел
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
Вендел
Остались в запасе
Кайрат
Зенит
94
Аскар Бижан
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
94
Аскар Бижан
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Кайрат - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Зенита», товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»