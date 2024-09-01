01.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-3-3-1
57
Москвичев
2
Перес
4
Хотулев
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
12
Малых
11
Мансилья
8
Башич
9
Оганесян
11
Сахархизан
3-3-1-1-2
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
6
Фернандес
14
Даса
24
Чавес
93
Лаксальт
10
Бителло
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
12
Малых
10
Томпсон
10
Томпсон
12
Малых
9
Оганесян
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
9
Оганесян
8
Башич
50
Куэро
50
Куэро
8
Башич
7
Скопинцев
2
Маричаль
2
Маричаль
7
Скопинцев
15
Карраскаль
77
Макаров
77
Макаров
15
Карраскаль
91
Гладышев
49
Маухуб
49
Маухуб
91
Гладышев
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Динамо
2
1
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
11
Офсайды
4
3
Количество передач
399
357
Сейвы
9
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Динамо», 7-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»