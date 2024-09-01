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  • «Оренбург» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Оренбург» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 13:50
Оренбург
01.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
20' С. Сахархизан 90+5' М. Перес
64' М. Перес (АГ) 72' Э. Маухуб (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
3-3-3-1
57
Москвичев
2
Перес
4
Хотулев
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
12
Малых
11
Мансилья
8
Башич
9
Оганесян
11
Сахархизан
3-3-1-1-2
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
6
Фернандес
14
Даса
24
Чавес
93
Лаксальт
10
Бителло
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
12
Малых
10
Томпсон
10
Томпсон
12
Малых
9
Оганесян
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
9
Оганесян
8
Башич
50
Куэро
50
Куэро
8
Башич
7
Скопинцев
2
Маричаль
2
Маричаль
7
Скопинцев
15
Карраскаль
77
Макаров
77
Макаров
15
Карраскаль
91
Гладышев
49
Маухуб
49
Маухуб
91
Гладышев
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Динамо
2
1
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
11
Офсайды
4
3
Количество передач
399
357
Сейвы
9
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Динамо», 7-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Динамо»

«Оренбург» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Оренбург
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