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  • «Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 18:20
Динамо
28.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
5 : 1
Завершен
Крылья Советов
9' Д. Боков 21' В. Окишор 45+1' В. Окишор 58' Я. Гладышев 83' Д. Макаров
42' Ф. Костанца (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Денис Якуба
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
3-3-1-2-1
31
Лещук
2
Маричаль
6
Фернандес
18
Лепский
7
Скопинцев
24
Чавес
80
Бессмертный
23
Гагнидзе
88
Окишор
77
Макаров
69
Боков
3-3-3-1
1
Овсянников
27
Грибакин
95
Гапонов
2
Печенин
22
Костанца
8
Якуба
8
Витюгов
27
Дмитриев
19
Олейников
7
Бабаев
73
Шитов
6
Фернандес
14
Даса
14
Даса
6
Фернандес
23
Гагнидзе
10
Бителло
10
Бителло
23
Гагнидзе
88
Окишор
15
Карраскаль
15
Карраскаль
88
Окишор
18
Лепский
91
Гладышев
91
Гладышев
18
Лепский
69
Боков
49
Маухуб
49
Маухуб
69
Боков
22
Костанца
3
Галдамес
3
Галдамес
22
Костанца
7
Бабаев
7
Бобер
7
Бобер
7
Бабаев
8
Якуба
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Якуба
73
Шитов
19
Орозко
19
Орозко
73
Шитов
19
Олейников
7
Гарре
7
Гарре
19
Олейников
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
30
Сергей Песьяков
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Крылья Советов»

«Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн бесплатно 28 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Крылья Советов Динамо
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