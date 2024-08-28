28.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-1-2-1
31
Лещук
2
Маричаль
6
Фернандес
18
Лепский
7
Скопинцев
24
Чавес
80
Бессмертный
23
Гагнидзе
88
Окишор
77
Макаров
69
Боков
3-3-3-1
1
Овсянников
27
Грибакин
95
Гапонов
2
Печенин
22
Костанца
8
Якуба
8
Витюгов
27
Дмитриев
19
Олейников
7
Бабаев
73
Шитов
6
Фернандес
14
Даса
14
Даса
6
Фернандес
23
Гагнидзе
10
Бителло
10
Бителло
23
Гагнидзе
88
Окишор
15
Карраскаль
15
Карраскаль
88
Окишор
18
Лепский
91
Гладышев
91
Гладышев
18
Лепский
69
Боков
49
Маухуб
49
Маухуб
69
Боков
22
Костанца
3
Галдамес
3
Галдамес
22
Костанца
7
Бабаев
7
Бобер
7
Бобер
7
Бабаев
8
Якуба
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Якуба
73
Шитов
19
Орозко
19
Орозко
73
Шитов
19
Олейников
7
Гарре
7
Гарре
19
Олейников
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
30
Сергей Песьяков
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья Советов»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»