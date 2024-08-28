Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».

Также игру будет транслировать «Fonbet».