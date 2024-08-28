Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Краснодара», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»