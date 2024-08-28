28.08.2024, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-2-2-2
1
Лукьянов
3
Глущенков
24
Гоцук
3
Ведерников
87
Боженов
10
Мухин
5
Трошечкин
80
Царукян
17
Карапузов
93
Лапинский
23
Кутателадзе
3-1-1-3-2
99
Дюпин
98
Петров
3
Тормена
21
Арутюнян
53
Черников
18
Газинский
99
Кобнан
88
Кривцов
18
Козлов
6
Олусегун
90
Смолов
24
Гоцук
15
Эктов
15
Эктов
24
Гоцук
17
Карапузов
14
Тичич
14
Тичич
17
Карапузов
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
18
Газинский
8
Сперцян
8
Сперцян
18
Газинский
90
Смолов
9
Кордоба
9
Кордоба
90
Смолов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Кевин Ленини
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Кевин Ленини
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Краснодара», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»