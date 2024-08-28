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  • «Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 16:05
Нижний Новгород
28.08.2024, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
36' Д. Козлов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
15
Кевин Кастаньо
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-2-2-2
1
Лукьянов
3
Глущенков
24
Гоцук
3
Ведерников
87
Боженов
10
Мухин
5
Трошечкин
80
Царукян
17
Карапузов
93
Лапинский
23
Кутателадзе
3-1-1-3-2
99
Дюпин
98
Петров
3
Тормена
21
Арутюнян
53
Черников
18
Газинский
99
Кобнан
88
Кривцов
18
Козлов
6
Олусегун
90
Смолов
24
Гоцук
15
Эктов
15
Эктов
24
Гоцук
17
Карапузов
14
Тичич
14
Тичич
17
Карапузов
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
18
Газинский
8
Сперцян
8
Сперцян
18
Газинский
90
Смолов
9
Кордоба
9
Кордоба
90
Смолов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Кевин Ленини
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Кевин Ленини
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Краснодара», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»

«Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Нижний Новгород
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