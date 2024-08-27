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  • «Спартак» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

«Спартак» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

27 августа 2024, 18:20
Спартак
27.08.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мх
14' Г. Агаларов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-3-2
57
Селихов
14
Абена
23
Чернов
26
Хлусевич
25
Пруцев
47
Зобнин
77
Зиньковский
8
Игнатов
10
Маркиньос
12
Виллиан Жозе
28
Зорин
3-3-2-1-1
1
Волк
77
Сундуков
99
Алибеков
17
Пальцев
72
Сандрачук
16
Мрезиг
4
Шумахов
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
25
Агаларов
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
28
Зорин
35
Мартинс
35
Мартинс
28
Зорин
8
Игнатов
5
Барко
5
Барко
8
Игнатов
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
47
Зобнин
11
Мелешин
11
Мелешин
47
Зобнин
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
72
Сандрачук
17
Джапо
17
Джапо
72
Сандрачук
10
Хоссейннеджад
5
Крачковский
5
Крачковский
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Мрезиг
70
Гаджиев
19
Зинович
19
Зинович
70
Гаджиев
Остались в запасе
Спартак
Динамо Мх
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак - Динамо Мх
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо» Мх, 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо» Мх

Спартак-Динамо Махачкала смотреть онлайн 27 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх Спартак
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