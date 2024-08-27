27.08.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-2-3-2
57
Селихов
14
Абена
23
Чернов
26
Хлусевич
25
Пруцев
47
Зобнин
77
Зиньковский
8
Игнатов
10
Маркиньос
12
Виллиан Жозе
28
Зорин
3-3-2-1-1
1
Волк
77
Сундуков
99
Алибеков
17
Пальцев
72
Сандрачук
16
Мрезиг
4
Шумахов
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
25
Агаларов
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
28
Зорин
35
Мартинс
35
Мартинс
28
Зорин
8
Игнатов
5
Барко
5
Барко
8
Игнатов
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
47
Зобнин
11
Мелешин
11
Мелешин
47
Зобнин
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
72
Сандрачук
17
Джапо
17
Джапо
72
Сандрачук
10
Хоссейннеджад
5
Крачковский
5
Крачковский
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Мрезиг
70
Гаджиев
19
Зинович
19
Зинович
70
Гаджиев
Остались в запасе
Спартак
Динамо Мх
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак - Динамо Мх
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо» Мх, 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо» Мх
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»