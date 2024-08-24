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  • ЦСКА – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

ЦСКА – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 13:50
ЦСКА
24.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Акрон
49' Т. Мусаев 60' И. Обляков 82' Мойзес 87' И. Обляков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-3-2-2
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
22
Гайич
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
11
Давила
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
26
Эсковаль
3
Витор
23
Димоски
5
Джурасович
15
Лончар
17
Бакаев
99
Палиенко
23
Данилин
11
Беншимоль
10
Обляков
31
Кисляк
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
22
Гайич
17
Глебов
17
Глебов
22
Гайич
11
Мусаев
99
Шуманский
99
Шуманский
11
Мусаев
11
Давила
20
Койта
20
Койта
11
Давила
17
Бакаев
25
Эсанов
25
Эсанов
17
Бакаев
99
Палиенко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
99
Палиенко
15
Лончар
8
Хубулов
8
Хубулов
15
Лончар
23
Данилин
69
Дмитриев
69
Дмитриев
23
Данилин
11
Беншимоль
99
Тимошенко
99
Тимошенко
11
Беншимоль
Остались в запасе
ЦСКА
Акрон
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
78
Александр Васютин
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча ЦСКА - Акрон
1
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
475
448
Сейвы
0
6
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Акрона», 6-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Акрон»

ЦСКА-Акрон смотреть онлайн 24 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА
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