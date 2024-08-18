18.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
77
Зиньковский
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-2-3-2
88
Гудиев
47
Божин
88
Дзиов
72
Сенхаджи
88
Щетинин
33
Квеквескири
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
20
Марков
98
Ильин
77
Зиньковский
10
Маркиньос
10
Маркиньос
77
Зиньковский
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
18
Умяров
28
Зорин
28
Зорин
18
Умяров
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
88
Щетинин
19
Селе
19
Селе
88
Щетинин
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
16
Мертенс
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
20
Марков
8
Багамаев
8
Багамаев
20
Марков
98
Ильин
14
Аппаев
14
Аппаев
98
Ильин
Остались в запасе
Спартак
Факел
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
35
Вячеслав Доровских
ВР
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
31
Александр Беленов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Спартак - Факел
2
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
19
13
Офсайды
2
0
Количество передач
509
293
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Факела», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Факел»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»