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  • «Ростов» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

«Ростов» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

13 августа 2024, 18:50
Ростов
13.08.2024, вторник, 20:00
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Химки
8' К. Кучаев 38' Роналдо 88' Е. Голенков
45+2' З. Бакаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Илья Берковский
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
86
Илья Зубенко
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-2-3-1
71
Одоевский
3
Сако
67
Игнатов
4
Мелехин
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
19
Байрамян
18
Кучаев
7
Роналдо
27
Комличенко
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
24
Фаринья
26
Анджелкович
5
Степанов
17
Абдуллахи
88
Глушаков
80
Хосонов
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
47
Уткин
15
Глебов
27
Комличенко
10
Щетинин
10
Щетинин
27
Комличенко
7
Роналдо
73
Азнауров
73
Азнауров
7
Роналдо
18
Кучаев
69
Голенков
69
Голенков
18
Кучаев
26
Анджелкович
20
Волков
20
Волков
26
Анджелкович
91
Заболотный
72
Фернандес
72
Фернандес
91
Заболотный
88
Глушаков
97
Магомедов
97
Магомедов
88
Глушаков
2
Голубович
19
Руденко
19
Руденко
2
Голубович
17
Берковский
27
Мирзов
27
Мирзов
17
Берковский
Остались в запасе
Ростов
Химки
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Химки
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Химок», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Химки»

«Ростов» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Химки Ростов
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