13.08.2024, вторник, 20:00
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-2-3-1
71
Одоевский
3
Сако
67
Игнатов
4
Мелехин
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
19
Байрамян
18
Кучаев
7
Роналдо
27
Комличенко
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
24
Фаринья
26
Анджелкович
5
Степанов
17
Абдуллахи
88
Глушаков
80
Хосонов
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
47
Уткин
15
Глебов
27
Комличенко
10
Щетинин
10
Щетинин
27
Комличенко
7
Роналдо
73
Азнауров
73
Азнауров
7
Роналдо
18
Кучаев
69
Голенков
69
Голенков
18
Кучаев
26
Анджелкович
20
Волков
20
Волков
26
Анджелкович
91
Заболотный
72
Фернандес
72
Фернандес
91
Заболотный
88
Глушаков
97
Магомедов
97
Магомедов
88
Глушаков
2
Голубович
19
Руденко
19
Руденко
2
Голубович
17
Берковский
27
Мирзов
27
Мирзов
17
Берковский
Остались в запасе
Ростов
Химки
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Химки
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Химок», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»