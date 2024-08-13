Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Оренбург» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

«Оренбург» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

13 августа 2024, 16:20
Оренбург
13.08.2024, вторник, 17:30
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Локомотив
15' Д. Куэро (П) 53' Д. Куэро
8' Т. Сулейманов (П) 36' Т. Сулейманов 82' В. Раков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
8
Иван Башич
АП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
4-1-3-2
57
Москвичев
88
Караташ
38
Касимов
27
Прохин
31
Зотов
29
Муро
8
Башич
96
Барановский
20
Рыбчинский
50
Куэро
9
Оганесян
4-2-1-3
1
Митрюшкин
45
Сильянов
24
Ненахов
59
Погостнов
2
Митай
6
Баринов
94
Тимофеев
14
Салтыков
99
Сулейманов
9
Сарвели
11
Раков
29
Муро
4
Хотулев
4
Хотулев
29
Муро
8
Башич
61
Столбов
61
Столбов
8
Башич
96
Барановский
94
Миллер
94
Миллер
96
Барановский
27
Прохин
69
Юрин
69
Юрин
27
Прохин
14
Салтыков
71
Тикнизян
71
Тикнизян
14
Салтыков
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
9
Сарвели
83
Батраков
83
Батраков
9
Сарвели
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Матиас Перес
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Матиас Перес
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Оренбург - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Локомотива», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Локомотив»

«Оренбург» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Оренбург
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+