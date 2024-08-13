13.08.2024, вторник, 17:30
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-3-2
57
Москвичев
88
Караташ
38
Касимов
27
Прохин
31
Зотов
29
Муро
8
Башич
96
Барановский
20
Рыбчинский
50
Куэро
9
Оганесян
4-2-1-3
1
Митрюшкин
45
Сильянов
24
Ненахов
59
Погостнов
2
Митай
6
Баринов
94
Тимофеев
14
Салтыков
99
Сулейманов
9
Сарвели
11
Раков
29
Муро
4
Хотулев
4
Хотулев
29
Муро
8
Башич
61
Столбов
61
Столбов
8
Башич
96
Барановский
94
Миллер
94
Миллер
96
Барановский
27
Прохин
69
Юрин
69
Юрин
27
Прохин
14
Салтыков
71
Тикнизян
71
Тикнизян
14
Салтыков
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
9
Сарвели
83
Батраков
83
Батраков
9
Сарвели
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Оренбург
Локомотив
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Матиас Перес
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Матиас Перес
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Оренбург - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Локомотива», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»