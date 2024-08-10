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  • «Локомотив» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Локомотив» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 13:29
Локомотив
10.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мх
10' И. Самошников 64' Е. Морозов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
16
Уссем Мрезиг
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
85
Морозов
71
Самошников
93
Карпукас
6
Баринов
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
3-2-2-3
1
Волк
4
Шумахов
13
Кагермазов
77
Сундуков
17
Пальцев
5
Табидзе
7
Ангбан
5
Крачковский
17
Касинтура
9
Магомедов
19
Зинович
77
Пиняев
11
Раков
11
Раков
77
Пиняев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
5
Крачковский
22
Юсупов
22
Юсупов
5
Крачковский
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
19
Зинович
28
Сердеров
28
Сердеров
19
Зинович
Остались в запасе
Локомотив
Динамо Мх
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Тимур Магомедов
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Локомотив - Динамо Мх
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
365
409
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо» Махачкала, 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо» Мх

«Локомотив»– «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Локомотив
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