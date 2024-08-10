10.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
85
Морозов
71
Самошников
93
Карпукас
6
Баринов
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
3-2-2-3
1
Волк
4
Шумахов
13
Кагермазов
77
Сундуков
17
Пальцев
5
Табидзе
7
Ангбан
5
Крачковский
17
Касинтура
9
Магомедов
19
Зинович
77
Пиняев
11
Раков
11
Раков
77
Пиняев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
5
Крачковский
22
Юсупов
22
Юсупов
5
Крачковский
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
19
Зинович
28
Сердеров
28
Сердеров
19
Зинович
Остались в запасе
Локомотив
Динамо Мх
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Тимур Магомедов
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Локомотив - Динамо Мх
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
365
409
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо» Махачкала, 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо» Мх
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер»
- Также игра будет транслироваться на сайте и в приложении «Bettery».
Источник: «Бомбардир»