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  • «Зенит» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2024

«Зенит» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2024

30 июля 2024, 19:50
Зенит
30.07.2024, вторник, 21:00
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
3 : 0
Завершен
Факел
25' А. Ерохин 70' В. Черов (АГ) 84' В. Изидор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Вендел
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
16
Дилан Мертенс
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
3-3-3-1
16
Адамов
31
Мантуан
28
Алип
33
Нино
4
Горшков
5
Барриос
82
Волков
77
Мостовой
21
Ерохин
37
Артур
33
Сергеев
3-1-3-3
88
Гудиев
2
Черов
88
Дзиов
92
Брызгалов
88
Щетинин
8
Багамаев
77
Ивлев
11
Браими
98
Ильин
10
Альшин
77
Багателия
33
Нино
78
Чистяков
78
Чистяков
33
Нино
5
Барриос
18
Васильев
18
Васильев
5
Барриос
33
Сергеев
8
Вендел
8
Вендел
33
Сергеев
77
Мостовой
10
Глушенков
10
Глушенков
77
Мостовой
37
Артур
18
Изидор
18
Изидор
37
Артур
10
Альшин
16
Мертенс
16
Мертенс
10
Альшин
77
Багателия
7
Моцпан
7
Моцпан
77
Багателия
11
Браими
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Браими
98
Ильин
20
Марков
20
Марков
98
Ильин
Остались в запасе
Зенит
Факел
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Зенит - Факел
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Факела», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Факел»

Зенит-Факел смотреть онлайн 30 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Факел Зенит
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