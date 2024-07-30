30.07.2024, вторник, 21:00
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
3-3-3-1
16
Адамов
31
Мантуан
28
Алип
33
Нино
4
Горшков
5
Барриос
82
Волков
77
Мостовой
21
Ерохин
37
Артур
33
Сергеев
3-1-3-3
88
Гудиев
2
Черов
88
Дзиов
92
Брызгалов
88
Щетинин
8
Багамаев
77
Ивлев
11
Браими
98
Ильин
10
Альшин
77
Багателия
33
Нино
78
Чистяков
78
Чистяков
33
Нино
5
Барриос
18
Васильев
18
Васильев
5
Барриос
33
Сергеев
8
Вендел
8
Вендел
33
Сергеев
77
Мостовой
10
Глушенков
10
Глушенков
77
Мостовой
37
Артур
18
Изидор
18
Изидор
37
Артур
10
Альшин
16
Мертенс
16
Мертенс
10
Альшин
77
Багателия
7
Моцпан
7
Моцпан
77
Багателия
11
Браими
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Браими
98
Ильин
20
Марков
20
Марков
98
Ильин
Остались в запасе
Зенит
Факел
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Зенит - Факел
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Факела», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Факел»
- Прямую трасляцию матча можно посмотреть на «Матч! ТВ»
- Также эфир матча будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»