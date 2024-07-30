Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Факела», 1-й тур группового этапа кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Факел»