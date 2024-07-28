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  • «Краснодар» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

«Краснодар» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

28 июля 2024, 18:50
Краснодар
28.07.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
5
Антон Крачковский
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
31
Кайо
3
Тормена
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
99
Кобнан
90
Смолов
88
Кривцов
3-2-1-3-1
1
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
17
Пальцев
13
Кагермазов
77
Сундуков
5
Крачковский
17
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
28
Сердеров
15
Оласа
98
Петров
98
Петров
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
99
Кобнан
11
Батчи
11
Батчи
99
Кобнан
31
Кайо
6
Олусегун
6
Олусегун
31
Кайо
13
Кагермазов
34
Храмцов
34
Храмцов
13
Кагермазов
5
Крачковский
22
Юсупов
22
Юсупов
5
Крачковский
28
Сердеров
7
Ангбан
7
Ангбан
28
Сердеров
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
Остались в запасе
Краснодар
Динамо Мх
99
Юрий Дюпин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Краснодар - Динамо Мх
2
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
461
270
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо» Махачкала, 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо» Мх

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер»
  • Также матч будет транслировать «Bettery».

Краснодар-Динамо Мх смотреть онлайн 28 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар
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