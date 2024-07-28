Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
31
Кайо
3
Тормена
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
99
Кобнан
90
Смолов
88
Кривцов
3-2-1-3-1
1
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
17
Пальцев
13
Кагермазов
77
Сундуков
5
Крачковский
17
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
28
Сердеров
15
Оласа
98
Петров
98
Петров
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
99
Кобнан
11
Батчи
11
Батчи
99
Кобнан
31
Кайо
6
Олусегун
6
Олусегун
31
Кайо
13
Кагермазов
34
Храмцов
34
Храмцов
13
Кагермазов
5
Крачковский
22
Юсупов
22
Юсупов
5
Крачковский
28
Сердеров
7
Ангбан
7
Ангбан
28
Сердеров
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
Остались в запасе
Краснодар
Динамо Мх
99
Юрий Дюпин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Краснодар - Динамо Мх
2
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
461
270
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо» Махачкала, 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо» Мх
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер»
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»