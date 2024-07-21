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  • «Химки» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2024

«Химки» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2024

21 июля 2024, 18:50
Химки
21.07.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
52' А. Заболотный
33' И. Шумахов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
80
Хетаг Хосонов
(К) ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
5
Антон Крачковский
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
3-2-2-1-2
96
Обухов
13
Терехов
26
Анджелкович
25
Филин
99
Ориньо
2
Голубович
32
Вера
80
Хосонов
19
Руденко
27
Мирзов
91
Заболотный
3-2-1-3-1
1
Волк
13
Кагермазов
4
Шумахов
17
Пальцев
72
Сандрачук
99
Алибеков
5
Крачковский
17
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
28
Сердеров
2
Голубович
44
Исаенко
44
Исаенко
2
Голубович
80
Хосонов
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
80
Хосонов
91
Заболотный
88
Глушаков
88
Глушаков
91
Заболотный
32
Вера
97
Магомедов
97
Магомедов
32
Вера
27
Мирзов
8
Панченко
8
Панченко
27
Мирзов
13
Кагермазов
34
Храмцов
34
Храмцов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
77
Сундуков
77
Сундуков
72
Сандрачук
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
28
Сердеров
70
Гаджиев
70
Гаджиев
28
Сердеров
Остались в запасе
Химки
Динамо Мх
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Химки - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
8
15
Офсайды
1
3
Количество передач
517
299
Сейвы
2
7
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Динамо» Мх, 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки»«Динамо» Мх

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

«Химки» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Химки
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