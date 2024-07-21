21.07.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
3-2-2-1-2
96
Обухов
13
Терехов
26
Анджелкович
25
Филин
99
Ориньо
2
Голубович
32
Вера
80
Хосонов
19
Руденко
27
Мирзов
91
Заболотный
3-2-1-3-1
1
Волк
13
Кагермазов
4
Шумахов
17
Пальцев
72
Сандрачук
99
Алибеков
5
Крачковский
17
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
28
Сердеров
2
Голубович
44
Исаенко
44
Исаенко
2
Голубович
80
Хосонов
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
80
Хосонов
91
Заболотный
88
Глушаков
88
Глушаков
91
Заболотный
32
Вера
97
Магомедов
97
Магомедов
32
Вера
27
Мирзов
8
Панченко
8
Панченко
27
Мирзов
13
Кагермазов
34
Храмцов
34
Храмцов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
77
Сундуков
77
Сундуков
72
Сандрачук
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
28
Сердеров
70
Гаджиев
70
Гаджиев
28
Сердеров
Остались в запасе
Химки
Динамо Мх
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Химки - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
8
15
Офсайды
1
3
Количество передач
517
299
Сейвы
2
7
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Динамо» Мх, 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Динамо» Мх
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»