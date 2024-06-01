Боруссия Д
01.06.2024, суббота, 22:00
Лига чемпионов, Финал
Лига чемпионов, Финал
0 : 2
Матч завершен
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Реал
74' Д. Карвахаль
83' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
27
Карим Адейеми
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
19
Юлиан Брандт
АП
10
Джейдон Санчо
ПП
14
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
12
Эдуардо Камавинга
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
АП
7
Винисиус
ЦФ
11
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
38
Кьелл Вятьен
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
11
Марко Ройс
АП
8
Феликс Нмеча
АП
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
9
Себастьян Аллер
ЦФ
21
Дониелл Мален
ЦФ
Реал
25
Кепа
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Давид Алаба
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Орельен Чуамени
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
24
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас
ПВ
14
Хоселу
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кобель
22
Матсен
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
26
Рюэрсон
23
Джан
27
Адейеми
20
Забитцер
10
Санчо
19
Брандт
14
Фуллкруг
4-1-2-1-2
1
Куртуа
2
Карвахаль
2
Рюдигер
4
Начо
23
Менди
12
Камавинга
8
Кроос
15
Вальверде
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
27
Адейеми
11
Ройс
11
Ройс
27
Адейеми
10
Санчо
43
Байноу-Гиттенс
43
Байноу-Гиттенс
10
Санчо
19
Брандт
9
Аллер
9
Аллер
19
Брандт
23
Джан
21
Мален
21
Мален
23
Джан
11
Родриго
3
Милитао
3
Милитао
11
Родриго
8
Кроос
10
Модрич
10
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
17
Лукас
17
Лукас
7
Винисиус
5
Беллингем
14
Хоселу
14
Хоселу
5
Беллингем
Остались в запасе
Боруссия Д
Реал
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
38
Кьелл Вятьен
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
25
Кепа
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Давид Алаба
ЦЗ
18
Орельен Чуамени
ОП
19
Даниэль Себальос
ЦП
24
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
38
Кьелл Вятьен
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
25
Кепа
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Давид Алаба
ЦЗ
18
Орельен Чуамени
ОП
19
Даниэль Себальос
ЦП
24
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Боруссия Д - Реал
3
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Реала», финальный матч Лиги Чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
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