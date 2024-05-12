Сочи
12.05.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
6 : 1
Матч завершен
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Пари НН
8' К. Кравцов
32' С. Гуарирапа
66' М. Алвес
74' А. Сутормин
83' А. Сутормин
87' Н. Бурмистров
89' З. Турбо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
(К) ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
21
Игнасио Сааведра
ОП
24
Мигел
АП
77
Александар Юкич
АП
10
Серхио Кордова
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
(К) ВР
11
Матео Стаматов
ЛЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
19
Алексей Сутормин
ПЗ
6
Артур Юсупов
ЦП
5
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Пари НН
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
26
Дмитрий Тихий
ЦЗ
6
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
20
Хуан Мануэль Боселли
ПВ
13
Илья Кухарчук
ПВ
77
Владислав Карапузов
ПВ
9
Зе Турбо
ЦФ
4-2-2-2
1
Рудаков
25
Аттиат-Алла
3
Дркушич
33
Алвес
17
Макарчук
14
Кравцов
21
Сааведра
77
Юкич
24
Мигел
23
Гуарирапа
10
Кордова
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
88
Глущенков
2
Александров
11
Стаматов
10
Трошечкин
22
Каккоев
78
Калинский
19
Ермаков
18
Кучаев
23
Кутателадзе
24
Мигел
4
Литвинов
4
Литвинов
24
Мигел
10
Кордова
34
Маргасов
34
Маргасов
10
Кордова
25
Аттиат-Алла
19
Сутормин
19
Сутормин
25
Аттиат-Алла
21
Сааведра
6
Юсупов
6
Юсупов
21
Сааведра
23
Гуарирапа
18
Бурмистров
18
Бурмистров
23
Гуарирапа
88
Глущенков
26
Тихий
26
Тихий
88
Глущенков
89
Стоцкий
87
Боженов
87
Боженов
89
Стоцкий
10
Трошечкин
20
Боселли
20
Боселли
10
Трошечкин
23
Кутателадзе
13
Кухарчук
13
Кухарчук
23
Кутателадзе
18
Кучаев
9
Зе Турбо
9
Зе Турбо
18
Кучаев
Остались в запасе
Сочи
Пари НН
12
Николай Заболотный
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
Главный тренер
Роберт Морено
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
6
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
77
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
6
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
80
Валерий Царукян
АП
77
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Сочи - Пари НН
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Пари НН», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».