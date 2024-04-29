Ростов
29.04.2024, понедельник, 19:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Матч завершен
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Оренбург
81' Роналдо
90+6' Н. Комличенко
12' Х. Томпсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Никита Медведев
ВР
87
Андрей Лангович
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
62
Иван Комаров
ЛП
15
Данил Глебов
ОП
88
Кирилл Щетинин
ЦП
19
Хорен Байрамян
ЦП
7
Роналдо
ПП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
87
Данила Прохин
ЦЗ
81
Максим Сидоров
ПЗ
9
Брайан Мансилья
ЛП
66
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
ЦП
21
Габриэль Флорентин
ЦП
16
Хорди Томпсон
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ростов
93
Ярослав Соловьев
ВР
78
Михаил Цулая
ВР
28
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
60
Кирилл Столбов
ЦП
58
Даниил Шанталий
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Оренбург
90
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Лукас Вера
ЦП
24
Томас Муро
ЦП
38
Николай Титков
ЦП
14
Ярослав Михайлов
АП
80
Химми Марин
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
19
Джастин Куэро
ЦФ
4-1-4-1
1
Медведев
87
Лангович
55
Осипенко
3
Сако
40
Вахания
15
Глебов
62
Комаров
88
Щетинин
19
Байрамян
7
Роналдо
69
Голенков
4-1-4-1
99
Сысуев
81
Сидоров
4
Хотулев
87
Прохин
5
Гогличидзе
66
Горбани
16
Томпсон
8
Башич
21
Флорентин
9
Мансилья
10
Воробьев
87
Лангович
28
Чернов
28
Чернов
87
Лангович
40
Вахания
5
Терентьев
5
Терентьев
40
Вахания
62
Комаров
47
Уткин
47
Уткин
62
Комаров
19
Байрамян
27
Комличенко
27
Комличенко
19
Байрамян
9
Мансилья
15
Гойкович
15
Гойкович
9
Мансилья
66
Горбани
3
Сиваков
3
Сиваков
66
Горбани
16
Томпсон
23
Вера
23
Вера
16
Томпсон
21
Флорентин
14
Михайлов
14
Михайлов
21
Флорентин
10
Воробьев
19
Куэро
19
Куэро
10
Воробьев
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
93
Ярослав Соловьев
ВР
78
Михаил Цулая
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
60
Кирилл Столбов
ЦП
58
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
90
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
24
Томас Муро
ЦП
38
Николай Титков
ЦП
80
Химми Марин
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
93
Ярослав Соловьев
ВР
78
Михаил Цулая
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
60
Кирилл Столбов
ЦП
58
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
90
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
24
Томас Муро
ЦП
38
Николай Титков
ЦП
80
Химми Марин
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Ростов - Оренбург
2
3
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Оренбурга», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».