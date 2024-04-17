Урал
17.04.2024, среда, 17:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
0 : 0
Идет первый тайм 2‘
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П1
2
Х
3.4
П2
3.85
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Ростов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
25
Кики
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
55
Тимур Аюпов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
1
Никита Медведев
ВР
64
Давид Семенчук
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
62
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
44
Ибрахима Сиссе
ОП
3
Валерий Бочеров
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
20
Рай Влут
ЦФ
Ростов
78
Михаил Цулая
ВР
44
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
60
Кирилл Столбов
ЦП
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-1-1-2-2
71
Мамин
25
Кики
16
Итало
2
Бегич
22
Бевеев
55
Аюпов
18
Газинский
80
Концевой
11
Ионов
79
Каштанов
9
Шеттине
4-1-1-3-1
1
Медведев
34
Эль-Аскалани
87
Лангович
3
Сако
64
Семенчук
51
Колтаков
47
Уткин
62
Комаров
58
Шанталий
73
Азнауров
27
Комличенко
Остались в запасе
Урал
Ростов
1
Илья Помазун
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
44
Ибрахима Сиссе
ОП
3
Валерий Бочеров
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
78
Михаил Цулая
ВР
44
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
60
Кирилл Столбов
ЦП
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
44
Ибрахима Сиссе
ОП
3
Валерий Бочеров
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
20
Рай Влут
ЦФ
Остались в запасе
78
Михаил Цулая
ВР
44
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Денис Терентьев
ПЗ
60
Кирилл Столбов
ЦП
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Урал - Ростов
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Ростов», 1/2 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Pari».