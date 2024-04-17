Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Ростов», 1/2 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Ростов»