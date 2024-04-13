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    • «Сочи» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Сочи» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Сочи
    13.04.2024, суббота, 14:00
    Россия. Премьер-лига, 24 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Спартак
    76' Я. Аттиат-Алла
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сочи
    12
    Николай Заболотный
    ВР
    25
    Яхья Аттиат-Алла
    ЛЗ
    3
    Ваня Дркушич
    ЦЗ
    33
    Марсело Алвес
    ЦЗ
    27
    Кирилл Заика
    ПЗ
    14
    Кирилл Кравцов
    ОП
    21
    Игнасио Сааведра
    ОП
    6
    Артур Юсупов
    ЦП
    77
    Александар Юкич
    АП
    7
    Мартин Крамарич
    ЛВ
    23
    Сауль Гуарирапа
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберт Морено
    Спартак
    98
    Александр Максименко
    ВР
    5
    Леон Классен
    ЛЗ
    4
    Алексис Дуарте
    ЦЗ
    6
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    82
    Даниил Хлусевич
    ПЗ
    18
    Наиль Умяров
    ОП
    25
    Данил Пруцев
    ЦП
    17
    Антон Зиньковский
    ЛВ
    77
    Тео Бонгонда
    ПВ
    7
    Александр Соболев
    ЦФ
    9
    Манфред Угальде
    ЦФ
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Сочи
    1
    Максим Рудаков
    ВР
    35
    Александр Дегтев
    ВР
    17
    Артем Макарчук
    ЛЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    4
    Вячеслав Литвинов
    ЦЗ
    19
    Алексей Сутормин
    ПЗ
    34
    Тимофей Маргасов
    ПЗ
    5
    Викторьен Ангбан
    ЦП
    24
    Мигел
    АП
    18
    Никита Бурмистров
    ПВ
    10
    Серхио Кордова
    ЦФ
    Спартак
    57
    Александр Селихов
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    23
    Никита Чернов
    ЦЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    97
    Даниил Денисов
    ПЗ
    68
    Руслан Литвинов
    ОП
    22
    Михаил Игнатов
    АП
    19
    Хесус Медина
    ПВ
    4-2-1-2-1
    12
    Заболотный
    25
    Аттиат-Алла
    3
    Дркушич
    33
    Алвес
    27
    Заика
    14
    Кравцов
    21
    Сааведра
    6
    Юсупов
    7
    Крамарич
    77
    Юкич
    23
    Гуарирапа
    4-1-1-2-2
    98
    Максименко
    82
    Хлусевич
    4
    Дуарте
    6
    Бабич
    5
    Классен
    18
    Умяров
    25
    Пруцев
    77
    Бонгонда
    17
    Зиньковский
    9
    Угальде
    7
    Соболев
    77
    Юкич
    4
    Литвинов
    4
    Литвинов
    77
    Юкич
    27
    Заика
    34
    Маргасов
    34
    Маргасов
    27
    Заика
    6
    Юсупов
    24
    Мигел
    24
    Мигел
    6
    Юсупов
    21
    Сааведра
    18
    Бурмистров
    18
    Бурмистров
    21
    Сааведра
    23
    Гуарирапа
    10
    Кордова
    10
    Кордова
    23
    Гуарирапа
    25
    Пруцев
    23
    Чернов
    23
    Чернов
    25
    Пруцев
    5
    Классен
    20
    Тавареш
    20
    Тавареш
    5
    Классен
    18
    Умяров
    68
    Литвинов
    68
    Литвинов
    18
    Умяров
    9
    Угальде
    22
    Игнатов
    22
    Игнатов
    9
    Угальде
    77
    Бонгонда
    19
    Медина
    19
    Медина
    77
    Бонгонда
    Остались в запасе
    Сочи
    Спартак
    1
    Максим Рудаков
    ВР
    35
    Александр Дегтев
    ВР
    17
    Артем Макарчук
    ЛЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    19
    Алексей Сутормин
    ПЗ
    5
    Викторьен Ангбан
    ЦП
    Главный тренер
    Роберт Морено
    57
    Александр Селихов
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    97
    Даниил Денисов
    ПЗ
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Остались в запасе
    1
    Максим Рудаков
    ВР
    35
    Александр Дегтев
    ВР
    17
    Артем Макарчук
    ЛЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    19
    Алексей Сутормин
    ПЗ
    5
    Викторьен Ангбан
    ЦП
    Остались в запасе
    57
    Александр Селихов
    ВР
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    97
    Даниил Денисов
    ПЗ
    Главный тренер
    Роберт Морено
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Статистика матча Сочи - Спартак
    2
    1
    Всего ударов по воротам
    9
    12
    Удары в створ
    4
    4
    Владение мячом %
    48
    52
    Желтые карточки
    2
    1
    Угловые удары
    8
    3
    Нарушения
    14
    11
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    397
    423
    Сейвы
    4
    3
    Точность передач %
    77
    80
    Удары мимо ворот
    3
    6
    Блокированные удары
    2
    2
    Удары из пределов штрафной
    7
    10
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Спартака», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Спартак»

    Сочи-Спартак смотреть онлайн 13 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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