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    • «Балтика» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024

    «Балтика» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024

    Балтика
    03.04.2024, среда, 18:15
    Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    ЦСКА
    39' В. Давила
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Балтика
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    16
    Кевин Андраде
    ЦЗ
    13
    Диего Луна
    ЦЗ
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    17
    Кристиян Бистрович
    ЦП
    8
    Кирилл Капленко
    ЦП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    24
    Дмитрий Рыбчинский
    ПП
    25
    Алекс Фернандес
    ПВ
    9
    Гедеон Гузина
    ЦФ
    88
    Виталий Лисакович
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    ЦСКА
    49
    Владислав Тороп
    ВР
    27
    Мойзес
    ЛЗ
    78
    Игорь Дивеев
    ЦЗ
    77
    Илья Агапов
    ЦЗ
    4
    Виллиан Роша
    ЦЗ
    22
    Милан Гайич
    ПЗ
    5
    Саша Зделар
    ОП
    10
    Иван Обляков
    АП
    21
    Аббосбек Файзуллаев
    ПВ
    7
    Виктор Давила
    ЦФ
    91
    Антон Заболотный
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Балтика
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    7
    Роберто Фернандес
    ЛП
    59
    Тигран Аванесян
    ОП
    5
    Александр Осипов
    ОП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    77
    Данила Козлов
    АП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    19
    Сергей Пряхин
    ПВ
    18
    Анхело Энрикес
    ЦФ
    ЦСКА
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    68
    Михаил Рядно
    ЛЗ
    4
    Келлвен
    ПЗ
    88
    Виктор Мендес
    ОП
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    11
    Тамерлан Мусаев
    ЦФ
    9
    Федор Чалов
    ЦФ
    3-4-1-2
    1
    Латышонок
    16
    Андраде
    13
    Луна
    2
    Жиров
    11
    Ковалев
    17
    Бистрович
    8
    Капленко
    24
    Рыбчинский
    25
    Фернандес
    88
    Лисакович
    9
    Гузина
    3-3-2-2
    49
    Тороп
    78
    Дивеев
    77
    Агапов
    4
    Роша
    22
    Гайич
    5
    Зделар
    27
    Мойзес
    21
    Файзуллаев
    10
    Обляков
    91
    Заболотный
    7
    Давила
    11
    Ковалев
    7
    Фернандес
    7
    Фернандес
    11
    Ковалев
    8
    Капленко
    59
    Аванесян
    59
    Аванесян
    8
    Капленко
    17
    Бистрович
    77
    Козлов
    77
    Козлов
    17
    Бистрович
    88
    Лисакович
    19
    Пряхин
    19
    Пряхин
    88
    Лисакович
    9
    Гузина
    18
    Энрикес
    18
    Энрикес
    9
    Гузина
    22
    Гайич
    68
    Рядно
    68
    Рядно
    22
    Гайич
    77
    Агапов
    4
    Келлвен
    4
    Келлвен
    77
    Агапов
    7
    Давила
    11
    Мусаев
    11
    Мусаев
    7
    Давила
    Остались в запасе
    Балтика
    ЦСКА
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    5
    Александр Осипов
    ОП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    88
    Виктор Мендес
    ОП
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    9
    Федор Чалов
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Остались в запасе
    67
    Максим Бориско
    ВР
    23
    Иван Коновалов
    ВР
    26
    Никола Радмановац
    ЦЗ
    3
    Кирилл Маляров
    ПЗ
    5
    Александр Осипов
    ОП
    89
    Владислав Лазарев
    АП
    6
    Максим Кузьмин
    АП
    Остались в запасе
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    88
    Виктор Мендес
    ОП
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    9
    Федор Чалов
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Статистика матча Балтика - ЦСКА
    2
    Всего ударов по воротам
    15
    13
    Удары в створ
    2
    4
    Желтые карточки
    2
    0
    Угловые удары
    4
    3
    Нарушения
    17
    7
    Офсайды
    2
    2
    Сейвы
    3
    2
    Удары мимо ворот
    6
    5
    Блокированные удары
    7
    4
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против ЦСКА, 1/2 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика– ЦСКА

    «Балтика» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 10:20
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