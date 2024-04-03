Балтика
03.04.2024, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
0 : 1
Матч завершен
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ЦСКА
39' В. Давила
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Кевин Андраде
ЦЗ
13
Диего Луна
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
17
Кристиян Бистрович
ЦП
8
Кирилл Капленко
ЦП
11
Юрий Ковалев
ПП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
25
Алекс Фернандес
ПВ
9
Гедеон Гузина
ЦФ
88
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
7
Виктор Давила
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Балтика
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Роберто Фернандес
ЛП
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
77
Данила Козлов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
ЦСКА
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
4
Келлвен
ПЗ
88
Виктор Мендес
ОП
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
9
Федор Чалов
ЦФ
3-4-1-2
1
Латышонок
16
Андраде
13
Луна
2
Жиров
11
Ковалев
17
Бистрович
8
Капленко
24
Рыбчинский
25
Фернандес
88
Лисакович
9
Гузина
3-3-2-2
49
Тороп
78
Дивеев
77
Агапов
4
Роша
22
Гайич
5
Зделар
27
Мойзес
21
Файзуллаев
10
Обляков
91
Заболотный
7
Давила
11
Ковалев
7
Фернандес
7
Фернандес
11
Ковалев
8
Капленко
59
Аванесян
59
Аванесян
8
Капленко
17
Бистрович
77
Козлов
77
Козлов
17
Бистрович
88
Лисакович
19
Пряхин
19
Пряхин
88
Лисакович
9
Гузина
18
Энрикес
18
Энрикес
9
Гузина
22
Гайич
68
Рядно
68
Рядно
22
Гайич
77
Агапов
4
Келлвен
4
Келлвен
77
Агапов
7
Давила
11
Мусаев
11
Мусаев
7
Давила
Остались в запасе
Балтика
ЦСКА
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
88
Виктор Мендес
ОП
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
88
Виктор Мендес
ОП
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Балтика - ЦСКА
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
2
4
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против ЦСКА, 1/2 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля 2024, в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика– ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».