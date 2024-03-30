Сочи
30.03.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Матч завершен
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ЦСКА
50' С. Гуарирапа
73' М. Крамарич
16' Д. Чистяков (АГ)
46' А. Заболотный
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
(К) ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
21
Игнасио Сааведра
ОП
6
Артур Юсупов
ЦП
77
Александар Юкич
АП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К) ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
2
Келлвен
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
88
Виктор Мендес
ОП
5
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
7
Виктор Давила
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
1
Максим Рудаков
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
19
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
ЦСКА
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Заболотный
17
Макарчук
33
Алвес
2
Чистяков
27
Заика
14
Кравцов
21
Сааведра
6
Юсупов
7
Крамарич
77
Юкич
23
Гуарирапа
3-4-1-2
35
Акинфеев
2
Келлвен
4
Роша
78
Дивеев
22
Гайич
88
Мендес
5
Зделар
27
Мойзес
10
Обляков
91
Заболотный
7
Давила
17
Макарчук
25
Аттиат-Алла
25
Аттиат-Алла
17
Макарчук
6
Юсупов
4
Литвинов
4
Литвинов
6
Юсупов
2
Чистяков
3
Дркушич
3
Дркушич
2
Чистяков
77
Юкич
19
Сутормин
19
Сутормин
77
Юкич
27
Заика
18
Бурмистров
18
Бурмистров
27
Заика
88
Мендес
9
Чалов
9
Чалов
88
Мендес
7
Давила
11
Мусаев
11
Мусаев
7
Давила
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
35
Александр Дегтев
ВР
1
Максим Рудаков
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Мигел
АП
Главный тренер
Роберт Морено
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
1
Максим Рудаков
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Мигел
АП
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Сочи - ЦСКА
2
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против ЦСКА, 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Pari».