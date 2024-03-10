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    • «Локомотив» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Локомотив» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Локомотив
    10.03.2024, воскресенье, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 20 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.98
    Х
    3.5
    П2
    4.1
    Реклама, 18+
    Сочи
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Локомотив
    22
    Илья Лантратов
    ВР
    21
    Марио Митай
    ЛЗ
    85
    Евгений Морозов
    ЦЗ
    5
    Жерзино Ньямси
    ЦЗ
    45
    Александр Сильянов
    ПЗ
    11
    Антон Миранчук
    ЦП
    15
    Максим Глушенков
    ЦП
    93
    Артем Карпукас
    ЦП
    6
    Дмитрий Баринов
    ЦП
    71
    Наир Тикнизян
    ЦП
    7
    Артем Дзюба
    ЦФ
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Сочи
    12
    Николай Заболотный
    ВР
    17
    Артем Макарчук
    ЛЗ
    3
    Ваня Дркушич
    ЦЗ
    33
    Марсело Алвес
    ЦЗ
    27
    Кирилл Заика
    ПЗ
    21
    Игнасио Сааведра
    ЦП
    14
    Кирилл Кравцов
    ЦП
    77
    Александар Юкич
    ЦП
    19
    Алексей Сутормин
    ЦФ
    7
    Мартин Крамарич
    ЦФ
    10
    Серхио Кордова
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберт Морено
    Локомотив
    Сочи
    4-5-1
    22
    Лантратов
    21
    Митай
    85
    Морозов
    5
    Ньямси
    45
    Сильянов
    15
    Глушенков
    93
    Карпукас
    6
    Баринов
    71
    Тикнизян
    11
    Миранчук
    7
    Дзюба
    4-3-3
    12
    Заболотный
    27
    Заика
    3
    Дркушич
    33
    Алвес
    17
    Макарчук
    21
    Сааведра
    14
    Кравцов
    77
    Юкич
    10
    Кордова
    7
    Крамарич
    19
    Сутормин
    Остались в запасе
    Локомотив
    Сочи
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Главный тренер
    Роберт Морено
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Михаил Галактионов
    Главный тренер
    Роберт Морено
    Статистика матча Локомотив - Сочи
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Сочи», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Сочи»

    «Локомотив» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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