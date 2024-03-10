Локомотив
10.03.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
- : -
Не начался
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П1
1.98
Х
3.5
П2
4.1
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Сочи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
21
Марио Митай
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
11
Антон Миранчук
ЦП
15
Максим Глушенков
ЦП
93
Артем Карпукас
ЦП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
71
Наир Тикнизян
ЦП
7
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
21
Игнасио Сааведра
ЦП
14
Кирилл Кравцов
ЦП
77
Александар Юкич
ЦП
19
Алексей Сутормин
ЦФ
7
Мартин Крамарич
ЦФ
10
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Локомотив
Сочи
4-5-1
22
Лантратов
21
Митай
85
Морозов
5
Ньямси
45
Сильянов
15
Глушенков
93
Карпукас
6
Баринов
71
Тикнизян
11
Миранчук
7
Дзюба
4-3-3
12
Заболотный
27
Заика
3
Дркушич
33
Алвес
17
Макарчук
21
Сааведра
14
Кравцов
77
Юкич
10
Кордова
7
Крамарич
19
Сутормин
Остались в запасе
Локомотив
Сочи
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Локомотив - Сочи
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Сочи», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».