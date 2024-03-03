Балтика
03.03.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Матч завершен
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Сочи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
7
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Диего Луна
ЦЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
17
Кристиян Бистрович
(К) ЦП
8
Кирилл Капленко
ЦП
11
Юрий Ковалев
ПП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
25
Алекс Фернандес
ЦФ
10
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Сочи
13
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
45
Ваня Дркушич
(К) ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
19
Алексей Сутормин
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
21
Игнасио Сааведра
ОП
77
Александар Юкич
АП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
10
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
22
Гедеон Гузина
ЦФ
88
Виталий Лисакович
ЦФ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
Сочи
1
Максим Рудаков
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
71
Юрий Медведев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Артур Юсупов
ЦП
5
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Мигел
АП
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
4-4-2
1
Латышонок
7
Фернандес
13
Луна
16
Андраде
2
Жиров
11
Ковалев
17
Бистрович
8
Капленко
24
Рыбчинский
10
Фамейе
25
Фернандес
3-4-2-1
13
Заболотный
27
Заика
33
Алвес
45
Дркушич
19
Сутормин
14
Кравцов
21
Сааведра
26
Макарчук
77
Юкич
7
Крамарич
10
Кордова
24
Рыбчинский
3
Маляров
3
Маляров
24
Рыбчинский
8
Капленко
5
Осипов
5
Осипов
8
Капленко
7
Фернандес
88
Лисакович
88
Лисакович
7
Фернандес
27
Заика
71
Медведев
71
Медведев
27
Заика
14
Кравцов
16
Юсупов
16
Юсупов
14
Кравцов
77
Юкич
24
Мигел
24
Мигел
77
Юкич
19
Сутормин
18
Бурмистров
18
Бурмистров
19
Сутормин
Остались в запасе
Балтика
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
22
Гедеон Гузина
ЦФ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Максим Рудаков
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
69
Данил Аносов
ЛВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
22
Гедеон Гузина
ЦФ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Рудаков
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
69
Данил Аносов
ЛВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Балтика - Сочи
2
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Сочи», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».