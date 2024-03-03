Пари НН
03.03.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Матч завершен
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Факел
64' К. Гоцук
23' В. Якимов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
ВР
26
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
5
Константин Марадишвили
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
20
Хуан Мануэль Боселли
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
(К) ЦЗ
30
Василий Черов
ПЗ
88
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Роман Акбашев
ЦП
18
Андрей Мендель
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Пари НН
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Владислав Карапузов
ПВ
13
Илья Кухарчук
ПВ
9
Зе Турбо
ЦФ
Факел
1
Виталий Гудиев
ВР
71
Николай Поярков
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
22
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Табо Селе
ОП
77
Лука Багателия
ЦП
64
Андрей Ивлев
АП
11
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
9
Максим Максимов
ЦФ
4-2-1-3
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
26
Тихий
24
Гоцук
87
Боженов
22
Каккоев
8
Майга
5
Марадишвили
18
Кучаев
19
Ермаков
20
Боселли
3-3-1-2-1
31
Беленов
30
Черов
72
Сенхаджи
47
Божин
28
Магаль
23
Якимов
88
Мастерной
7
Акбашев
10
Альшин
18
Мендель
14
Аппаев
5
Марадишвили
78
Калинский
78
Калинский
5
Марадишвили
19
Ермаков
80
Царукян
80
Царукян
19
Ермаков
89
Стоцкий
77
Карапузов
77
Карапузов
89
Стоцкий
30
Черов
13
Калинин
13
Калинин
30
Черов
10
Альшин
11
Моцпан
11
Моцпан
10
Альшин
7
Акбашев
20
Марков
20
Марков
7
Акбашев
Остались в запасе
Пари НН
Факел
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Александр Трошечкин
ОП
13
Илья Кухарчук
ПВ
9
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
1
Виталий Гудиев
ВР
71
Николай Поярков
ЛЗ
22
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Табо Селе
ОП
77
Лука Багателия
ЦП
64
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
70
Максим Шнапцев
ЛЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Александр Трошечкин
ОП
13
Илья Кухарчук
ПВ
9
Зе Турбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Виталий Гудиев
ВР
71
Николай Поярков
ЛЗ
22
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Табо Селе
ОП
77
Лука Багателия
ЦП
64
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Пари НН - Факел
2
6
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Факела», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».