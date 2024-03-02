Краснодар
02.03.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Матч завершен
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Рубин
36' О. Олусегун
90' Р. Ашурматов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
20
Кади Боржес
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Виктор Са
ЛВ
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
40
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Рубин
22
Юрий Дюпин
ВР
15
Игор Вуячич
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
30
Валентин Вада
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
44
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
31
Кайо
ЦЗ
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
Рубин
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
24
Марат Апшацев
ЦП
77
Лука Биелович
ЦП
7
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
15
Оласа
4
Алонсо
3
Тормена
98
Петров
6
Ленини
7
Са
10
Сперцян
90
Кобнан
40
Олусегун
20
Боржес
3-4-1-2
22
Дюпин
15
Вуячич
5
Ашурматов
27
Грицаенко
23
Безруков
21
Зотов
8
Йочич
30
Вада
9
Ломовицкий
99
Шабанхаджай
44
Даку
98
Петров
82
Волков
82
Волков
98
Петров
90
Кобнан
7
Баньяц
7
Баньяц
90
Кобнан
20
Боржес
88
Кривцов
88
Кривцов
20
Боржес
99
Шабанхаджай
7
Ранджелович
7
Ранджелович
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Краснодар
Рубин
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
31
Кайо
ЦЗ
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
Главный тренер
Владимир Ивич
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
24
Марат Апшацев
ЦП
77
Лука Биелович
ЦП
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
31
Кайо
ЦЗ
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
24
Марат Апшацев
ЦП
77
Лука Биелович
ЦП
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Рубин
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Рубина», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».