Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
7
8
9
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
20
5
3
65
26
39
65
28
20
2
6
47
21
26
62
28
15
7
6
60
31
29
52
28
13
5
10
44
27
17
44
28
12
7
9
43
37
6
43
28
11
7
10
31
31
0
40
28
10
7
11
41
35
6
37
28
8
12
8
37
33
4
36
28
9
9
10
37
44
-7
36
28
9
8
11
23
35
-12
35
28
8
7
13
27
34
-7
31
28
6
11
11
28
47
-19
29
28
6
7
15
20
36
-16
25
28
5
9
14
26
46
-20
24
28
3
7
18
17
63
-46
16
Команда
3
4
6
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
4
0
35
14
21
34
14
11
1
2
27
9
18
34
14
10
2
2
31
8
23
32
14
9
4
1
41
14
27
31
14
8
4
2
18
10
8
28
14
8
3
3
32
14
18
27
14
7
6
1
15
10
5
27
14
8
2
4
30
20
10
26
14
7
3
4
24
14
10
24
14
6
6
2
16
12
4
24
14
6
3
5
19
16
3
21
14
5
4
5
18
15
3
19
14
4
4
6
13
19
-6
16
14
3
6
5
7
10
-3
15
14
3
3
8
8
27
-19
12
Команда
3
5
6
8
9
10
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
1
3
30
12
18
31
14
9
1
4
20
12
8
28
14
6
3
5
19
17
2
21
14
4
5
5
13
17
-4
17
14
3
6
5
18
28
-10
15
14
3
3
8
13
19
-6
12
14
3
3
8
13
21
-8
12
14
3
3
8
9
19
-10
12
14
1
9
4
13
19
-6
12
14
2
4
8
9
21
-12
10
14
3
1
10
13
26
-13
10
14
1
5
8
13
27
-14
8
14
2
2
10
8
25
-17
8
14
0
5
9
12
35
-23
5
14
0
4
10
9
36
-27
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире