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Усти-над-Лабем
Результаты
Усти-над-Лабем - результаты матчей
Усти-над-Лабем
Стадион:
Местски Стадион
Тренер:
Сватоплюк Габанек
Результаты
Расписание
Таблица
Чехия. Гамбринус лига. 2010/2011
28.05 | 19:00
Млада Болеслав
2 : 0
Усти-над-Лабем
21.05 | 19:30
Усти-над-Лабем
1 : 3
Спарта
14.05 | 20:00
Баник
3 : 3
Усти-над-Лабем
08.05 | 17:00
Усти-над-Лабем
0 : 3
Пршибрам
01.05 | 19:00
Славия
3 : 0
Усти-над-Лабем
24.04 | 17:00
Усти-над-Лабем
2 : 1
Яблонец
17.04 | 17:00
Усти-над-Лабем
0 : 2
Градец-Кралове
10.04 | 19:00
Динамо
2 : 0
Усти-над-Лабем
03.04 | 19:00
Усти-над-Лабем
0 : 5
Виктория
20.03 | 19:00
Богемианс 1905
1 : 0
Усти-над-Лабем
13.03 | 17:00
Усти-над-Лабем
2 : 0
Словацко
06.03 | 19:00
Теплице
2 : 1
Усти-над-Лабем
27.02 | 17:00
Усти-над-Лабем
0 : 3
Сигма
20.11 | 18:00
Слован
3 : 0
Усти-над-Лабем
08.11 | 20:00
Спарта
4 : 1
Усти-над-Лабем
31.10 | 17:00
Усти-над-Лабем
0 : 4
Баник
23.10 | 18:00
Пршибрам
0 : 0
Усти-над-Лабем
17.10 | 19:00
Усти-над-Лабем
1 : 1
Славия
03.10 | 19:00
Яблонец
2 : 0
Усти-над-Лабем
26.09 | 19:00
Градец-Кралове
3 : 3
Усти-над-Лабем
19.09 | 17:00
Усти-над-Лабем
1 : 1
Динамо
12.09 | 19:00
Виктория
7 : 0
Усти-над-Лабем
29.08 | 17:00
Усти-над-Лабем
1 : 0
Богемианс 1905
21.08 | 20:00
Словацко
1 : 1
Усти-над-Лабем
16.08 | 20:00
Усти-над-Лабем
0 : 2
Теплице
08.08 | 19:00
Сигма
3 : 0
Усти-над-Лабем
30.07 | 19:30
Усти-над-Лабем
0 : 0
Слован
18.07 | 17:00
Усти-над-Лабем
0 : 2
Млада Болеслав
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