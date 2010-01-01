Турниры:
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
|30 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Млада Болеслав
|2:0
|Усти-над-Лабем
|29 тур
|21 мая, суббота
|19:30
|Усти-над-Лабем
|1:3
|Спарта
|28 тур
|14 мая, суббота
|20:00
|Баник
|3:3
|Усти-над-Лабем
|27 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Усти-над-Лабем
|0:3
|Пршибрам
|26 тур
|1 мая, воскресенье
|19:00
|Славия
|3:0
|Усти-над-Лабем
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:00
|Усти-над-Лабем
|2:1
|Яблонец
|24 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Усти-над-Лабем
|0:2
|Градец-Кралове
|23 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Динамо
|2:0
|Усти-над-Лабем
|22 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Усти-над-Лабем
|0:5
|Виктория
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|1:0
|Усти-над-Лабем
|20 тур
|13 марта, воскресенье
|17:00
|Усти-над-Лабем
|2:0
|Словацко
|19 тур
|6 марта, воскресенье
|19:00
|Теплице
|2:1
|Усти-над-Лабем
|18 тур
|27 февраля, воскресенье
|17:00
|Усти-над-Лабем
|0:3
|Сигма
|17 тур
|20 ноября, суббота
|18:00
|Слован
|3:0
|Усти-над-Лабем
|15 тур
|8 ноября, понедельник
|20:00
|Спарта
|4:1
|Усти-над-Лабем
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|17:00
|Усти-над-Лабем
|0:4
|Баник
|13 тур
|23 октября, суббота
|18:00
|Пршибрам
|0:0
|Усти-над-Лабем
|12 тур
|17 октября, воскресенье
|19:00
|Усти-над-Лабем
|1:1
|Славия
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Яблонец
|2:0
|Усти-над-Лабем
|10 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|3:3
|Усти-над-Лабем
|9 тур
|19 сентября, воскресенье
|17:00
|Усти-над-Лабем
|1:1
|Динамо
|8 тур
|12 сентября, воскресенье
|19:00
|Виктория
|7:0
|Усти-над-Лабем
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|17:00
|Усти-над-Лабем
|1:0
|Богемианс 1905
|6 тур
|21 августа, суббота
|20:00
|Словацко
|1:1
|Усти-над-Лабем
|5 тур
|16 августа, понедельник
|20:00
|Усти-над-Лабем
|0:2
|Теплице
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|19:00
|Сигма
|3:0
|Усти-над-Лабем
|3 тур
|30 июля, пятница
|19:30
|Усти-над-Лабем
|0:0
|Слован
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|17:00
|Усти-над-Лабем
|0:2
|Млада Болеслав