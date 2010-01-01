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    Усти-над-Лабем - результаты

    Город Усти-над-Лабем
    Дивизион Чехия-Друга Лига
    Стадион Местски Стадион
    Тренер Сватоплюк Габанек
    Турниры:
    Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
    30 тур
    		28 мая, суббота 19:00 Млада Болеслав 2:0 Усти-над-Лабем
    29 тур
    		21 мая, суббота 19:30 Усти-над-Лабем 1:3 Спарта
    28 тур
    		14 мая, суббота 20:00 Баник 3:3 Усти-над-Лабем
    27 тур
    		8 мая, воскресенье 17:00 Усти-над-Лабем 0:3 Пршибрам
    26 тур
    		1 мая, воскресенье 19:00 Славия 3:0 Усти-над-Лабем
    25 тур
    		24 апреля, воскресенье 17:00 Усти-над-Лабем 2:1 Яблонец
    24 тур
    		17 апреля, воскресенье 17:00 Усти-над-Лабем 0:2 Градец-Кралове
    23 тур
    		10 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 2:0 Усти-над-Лабем
    22 тур
    		3 апреля, воскресенье 19:00 Усти-над-Лабем 0:5 Виктория
    21 тур
    		20 марта, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:0 Усти-над-Лабем
    20 тур
    		13 марта, воскресенье 17:00 Усти-над-Лабем 2:0 Словацко
    19 тур
    		6 марта, воскресенье 19:00 Теплице 2:1 Усти-над-Лабем
    18 тур
    		27 февраля, воскресенье 17:00 Усти-над-Лабем 0:3 Сигма
    17 тур
    		20 ноября, суббота 18:00 Слован 3:0 Усти-над-Лабем
    15 тур
    		8 ноября, понедельник 20:00 Спарта 4:1 Усти-над-Лабем
    14 тур
    		31 октября, воскресенье 17:00 Усти-над-Лабем 0:4 Баник
    13 тур
    		23 октября, суббота 18:00 Пршибрам 0:0 Усти-над-Лабем
    12 тур
    		17 октября, воскресенье 19:00 Усти-над-Лабем 1:1 Славия
    11 тур
    		3 октября, воскресенье 19:00 Яблонец 2:0 Усти-над-Лабем
    10 тур
    		26 сентября, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 3:3 Усти-над-Лабем
    9 тур
    		19 сентября, воскресенье 17:00 Усти-над-Лабем 1:1 Динамо
    8 тур
    		12 сентября, воскресенье 19:00 Виктория 7:0 Усти-над-Лабем
    7 тур
    		29 августа, воскресенье 17:00 Усти-над-Лабем 1:0 Богемианс 1905
    6 тур
    		21 августа, суббота 20:00 Словацко 1:1 Усти-над-Лабем
    5 тур
    		16 августа, понедельник 20:00 Усти-над-Лабем 0:2 Теплице
    4 тур
    		8 августа, воскресенье 19:00 Сигма 3:0 Усти-над-Лабем
    3 тур
    		30 июля, пятница 19:30 Усти-над-Лабем 0:0 Слован
    1 тур
    		18 июля, воскресенье 17:00 Усти-над-Лабем 0:2 Млада Болеслав
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