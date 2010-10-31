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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Усти-над-Лабем - Баник
Усти-над-Лабем - Баник: обзор матча 31 октября 2010
Усти-над-Лабем
31.10.2010, воскресенье, 17:00
Чехия. Гамбринус лига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Баник
Матч
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Статистика матча Усти-над-Лабем - Баник
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0
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Матчи команд
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 30 тур
Млада Болеслав
2 : 0
28.05.2011
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 29 тур
Усти-над-Лабем
1 : 3
21.05.2011
Спарта
Чехия. Гамбринус лига, 28 тур
Баник
3 : 3
14.05.2011
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 27 тур
Усти-над-Лабем
0 : 3
08.05.2011
Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига, 26 тур
Славия
3 : 0
01.05.2011
Усти-над-Лабем
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
- : -
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
Информация о матче
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Усти-над-Лабем
Баник
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
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2025.07.23 08:36
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2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
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