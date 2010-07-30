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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Усти-над-Лабем - Слован
Усти-над-Лабем - Слован: обзор матча 30 июля 2010
Усти-над-Лабем
30.07.2010, пятница, 19:30
Чехия. Гамбринус лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Слован
Матч
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Статистика матча Усти-над-Лабем - Слован
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Матчи команд
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 30 тур
Млада Болеслав
2 : 0
28.05.2011
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 29 тур
Усти-над-Лабем
1 : 3
21.05.2011
Спарта
Чехия. Гамбринус лига, 28 тур
Баник
3 : 3
14.05.2011
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 27 тур
Усти-над-Лабем
0 : 3
08.05.2011
Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига, 26 тур
Славия
3 : 0
01.05.2011
Усти-над-Лабем
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
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