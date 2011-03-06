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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Усти-над-Лабем
Теплице - Усти-над-Лабем: обзор матча 06 марта 2011
Теплице
06.03.2011, воскресенье, 19:00
Чехия. Гамбринус лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Усти-над-Лабем
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Статистика матча Теплице - Усти-над-Лабем
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Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
- : -
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Теплице
1 : 1
11.10.2026
Сигма
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 30 тур
Млада Болеслав
2 : 0
28.05.2011
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 29 тур
Усти-над-Лабем
1 : 3
21.05.2011
Спарта
Чехия. Гамбринус лига, 28 тур
Баник
3 : 3
14.05.2011
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 27 тур
Усти-над-Лабем
0 : 3
08.05.2011
Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига, 26 тур
Славия
3 : 0
01.05.2011
Усти-над-Лабем
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Усти-над-Лабем
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
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2019.06.28 16:56
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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