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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Усти-над-Лабем
Словацко - Усти-над-Лабем: обзор матча 21 августа 2010
Словацко
21.08.2010, суббота, 20:00
Чехия. Гамбринус лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Усти-над-Лабем
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Статистика матча Словацко - Усти-над-Лабем
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Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
- : -
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 30 тур
Млада Болеслав
2 : 0
28.05.2011
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 29 тур
Усти-над-Лабем
1 : 3
21.05.2011
Спарта
Чехия. Гамбринус лига, 28 тур
Баник
3 : 3
14.05.2011
Усти-над-Лабем
Чехия. Гамбринус лига, 27 тур
Усти-над-Лабем
0 : 3
08.05.2011
Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига, 26 тур
Славия
3 : 0
01.05.2011
Усти-над-Лабем
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1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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