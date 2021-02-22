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Уфа (мол)
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Уфа (мол) - новости команды
Уфа
Россия. МФЛ
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://fcufa.pro/
Тренер:
Дмитрий Смолин
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне
2018.11.11 10:42
14
Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»
2018.09.15 10:59
9
Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»
2018.09.10 17:52
1
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Гендиректор «Уфы»: «Лондонский «Арсенал» следит за Дивеевым? Не стану отрицать это»
2018.08.20 20:14
1
Молодежное первенство. «Динамо» дома разгромило «Уфу»
2018.08.19 16:18
2
КДК: Понсе пропустит два матча чемпионата России за фол на Глушакове
2018.08.15 17:43
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. «Уфа» сыграла вничью с «Рубином»
2018.05.06 13:59
Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
2018.04.29 17:50
Молодежное первенство. «Зенит» победил «Арсенал» и другие результаты
2018.04.21 13:59
Молодежное первенство. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» и остался на втором месте
2018.04.15 11:17
Молодежное первенство. «Уфа» обыграла тульский «Арсенал»
2018.04.06 14:56
Молодежное первенство. «Зенит» оказался сильнее «Уфы»
2018.03.31 16:20
Молодежное первенство. «Краснодар» переиграл «Уфу», «Локомотив» поделил очки с «Ахматом»
2018.03.17 13:15
Молодежное первенство. «Уфа» впервые обыграла «Анжи»
2018.03.10 10:53
1
Молодежное первенство. «Динамо» на выезде обыграло «Уфу»
2018.03.04 10:53
Молодежное первенство. «Ростов» разгромил «Уфу»
2017.12.10 13:50
Молодежное первенство. «Амкар» в гостях переиграл «Уфу»
2017.12.03 10:54
1
Молодежное первенство. «Ахмат» поделил очки с «Уфой»
2017.11.25 15:49
Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Урал» и вышла на четвертое место
2017.11.18 17:50
Молодежное первенство. «Спартак» и «Уфа» сыграли вничью
2017.11.05 14:55
Молодежное первенство. «Рубин» в гостях разгромил «Уфу»
2017.10.30 12:58
1
Молодежное первенство. «Уфа» обыграла «Локомотив»
2017.10.15 10:59
1
Молодежное первенство. ЦСКА вдевятером сыграл вничью с «Уфой», «Зенит» проиграл «Анжи»
2017.09.30 15:51
Молодежное первенство. «Уфа» обыграла «Арсенал»
2017.09.24 11:59
Молодежное первенство. Гол Воробьева принес «Зениту» победу над «Уфой»
2017.09.16 15:06
Молодежное первенство. «Краснодар» обыграл «Уфу» и возглавил турнирную таблицу
2017.09.10 11:54
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