Дмитрий Смолин
Тренер
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Смолин
|Команда
|Уфа (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 марта 1982
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Смолин
|Команда
|Уфа (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 марта 1982
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Уфа (мол)
|28
|6
|16
|6
|Дата
|Матч
|23.07.2021
|Уфа (мол)
|1 : 1
|Строгино (мол)
|27.07.2021
|Уфа (мол)
|1 : 0
|Спартак М (мол)
|30.07.2021
|Динамо (мол)
|3 : 0
|Уфа (мол)
|06.08.2021
|ЦСКА (мол)
|3 : 0
|Уфа (мол)
|13.08.2021
|Уфа (мол)
|1 : 2
|Нижний Новгород (мол)
|20.08.2021
|Кр. Советов (мол)
|1 : 0
|Уфа (мол)
|27.08.2021
|Уфа (мол)
|2 : 1
|Рубин (мол)
|10.09.2021
|Уфа (мол)
|0 : 3
|Урал (мол)
|17.09.2021
|Академия им. Коноплева
|0 : 1
|Уфа (мол)
|24.09.2021
|Уфа (мол)
|0 : 3
|ЦСКА (мол)
|01.10.2021
|Строгино (мол)
|4 : 1
|Уфа (мол)
|15.10.2021
|Уфа (мол)
|0 : 1
|Кр. Советов (мол)
|22.10.2021
|Рубин (мол)
|6 : 0
|Уфа (мол)
|29.10.2021
|Нижний Новгород (мол)
|0 : 0
|Уфа (мол)
|05.11.2021
|Уфа (мол)
|1 : 1
|Академия им. Коноплева
|19.11.2021
|Уфа (мол)
|0 : 1
|Динамо (мол)
|26.11.2021
|Спартак М (мол)
|2 : 0
|Уфа (мол)
|03.12.2021
|Урал (мол)
|4 : 1
|Уфа (мол)
|11.03.2022
|Краснодар (мол)
|3 : 0
|Уфа (мол)
|15.03.2022
|Уфа (мол)
|2 : 2
|Ахмат (мол)
|01.04.2022
|Химки (мол)
|0 : 1
|Уфа (мол)
|08.04.2022
|Уфа (мол)
|4 : 4
|УОР №5
|15.04.2022
|Арсенал Т (мол)
|1 : 3
|Уфа (мол)
|21.04.2022
|Уфа (мол)
|0 : 0
|Краснодар (мол)
|29.04.2022
|Ахмат (мол)
|4 : 1
|Уфа (мол)
|05.05.2022
|Уфа (мол)
|0 : 1
|Химки (мол)
|13.05.2022
|УОР №5
|1 : 5
|Уфа (мол)
|20.05.2022
|Уфа (мол)
|0 : 5
|Арсенал Т (мол)