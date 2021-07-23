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    Дмитрий Смолин

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Михайлович
    Фамилия Смолин
    Команда Уфа (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 марта 1982
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уфа (мол) 28 6 16 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.07.2021 Уфа (мол) 1 : 1 Строгино (мол)
    27.07.2021 Уфа (мол) 1 : 0 Спартак М (мол)
    30.07.2021 Динамо (мол) 3 : 0 Уфа (мол)
    06.08.2021 ЦСКА (мол) 3 : 0 Уфа (мол)
    13.08.2021 Уфа (мол) 1 : 2 Нижний Новгород (мол)
    20.08.2021 Кр. Советов (мол) 1 : 0 Уфа (мол)
    27.08.2021 Уфа (мол) 2 : 1 Рубин (мол)
    10.09.2021 Уфа (мол) 0 : 3 Урал (мол)
    17.09.2021 Академия им. Коноплева 0 : 1 Уфа (мол)
    24.09.2021 Уфа (мол) 0 : 3 ЦСКА (мол)
    01.10.2021 Строгино (мол) 4 : 1 Уфа (мол)
    15.10.2021 Уфа (мол) 0 : 1 Кр. Советов (мол)
    22.10.2021 Рубин (мол) 6 : 0 Уфа (мол)
    29.10.2021 Нижний Новгород (мол) 0 : 0 Уфа (мол)
    05.11.2021 Уфа (мол) 1 : 1 Академия им. Коноплева
    19.11.2021 Уфа (мол) 0 : 1 Динамо (мол)
    26.11.2021 Спартак М (мол) 2 : 0 Уфа (мол)
    03.12.2021 Урал (мол) 4 : 1 Уфа (мол)
    11.03.2022 Краснодар (мол) 3 : 0 Уфа (мол)
    15.03.2022 Уфа (мол) 2 : 2 Ахмат (мол)
    01.04.2022 Химки (мол) 0 : 1 Уфа (мол)
    08.04.2022 Уфа (мол) 4 : 4 УОР №5
    15.04.2022 Арсенал Т (мол) 1 : 3 Уфа (мол)
    21.04.2022 Уфа (мол) 0 : 0 Краснодар (мол)
    29.04.2022 Ахмат (мол) 4 : 1 Уфа (мол)
    05.05.2022 Уфа (мол) 0 : 1 Химки (мол)
    13.05.2022 УОР №5 1 : 5 Уфа (мол)
    20.05.2022 Уфа (мол) 0 : 5 Арсенал Т (мол)
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