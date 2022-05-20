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Уфа (мол)
Дмитрий Смолин
Статистика
Дмитрий Смолин - статистика
Уфа (мол)
Россия
19 марта 1982 (44)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. М-лига 2021/2022
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Команда
И
В
П
Н
Уфа (мол)
28
6
16
6
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Россия. М-лига, 5 тур
Арсенал Т (мол)
1 : 3
15.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 4 тур
Уфа (мол)
4 : 4
08.04.2022
Мастер-Сатурн
Россия. М-лига, 3 тур
Химки (мол)
0 : 1
01.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 2 тур
Уфа (мол)
2 : 2
15.03.2022
Ахмат (мол)
Россия. М-лига, 1 тур
Краснодар (мол)
3 : 0
11.03.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 18 тур
Урал (мол)
4 : 1
03.12.2021
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 17 тур
Спартак М (мол)
2 : 0
26.11.2021
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 16 тур
Уфа (мол)
0 : 1
19.11.2021
Динамо (мол)
Россия. М-лига, 15 тур
Уфа (мол)
1 : 1
05.11.2021
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 14 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
29.10.2021
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 13 тур
Рубин (мол)
6 : 0
22.10.2021
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 12 тур
Уфа (мол)
0 : 1
15.10.2021
Кр. Советов (мол)
Россия. М-лига, 11 тур
Строгино (мол)
4 : 1
01.10.2021
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 3
24.09.2021
ЦСКА (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
17.09.2021
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 3
10.09.2021
Урал (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Уфа (мол)
2 : 1
27.08.2021
Рубин (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
20.08.2021
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 5 тур
Уфа (мол)
1 : 2
13.08.2021
Нижний Новгород (мол)
Россия. М-лига, 4 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
06.08.2021
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 3 тур
Динамо (мол)
3 : 0
30.07.2021
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 2 тур
Уфа (мол)
1 : 0
27.07.2021
Спартак М (мол)
Россия. М-лига, 1 тур
Уфа (мол)
1 : 1
23.07.2021
Строгино (мол)
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