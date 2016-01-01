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Уфа (мол)
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Уфа (мол) - результаты матчей
Уфа
Россия. МФЛ
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://fcufa.pro/
Тренер:
Дмитрий Смолин
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Таблица
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Россия. Молодежное первенство. 2020/2021
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Россия. Молодежное первенство. 2018/2019
Россия. Молодежное первенство. 2017/2018
Россия. Молодежное первенство. 2016/2017
Россия. Молодежное первенство. 2015/2016
Россия. Молодежное первенство. 2014/2015
20.05 | 13:00
Уфа (мол)
0 : 5
Арсенал Т (мол)
13.05 | 16:30
Мастер-Сатурн
1 : 5
Уфа (мол)
05.05 | 12:00
Уфа (мол)
0 : 1
Химки (мол)
29.04 | 16:00
Ахмат (мол)
4 : 1
Уфа (мол)
21.04 | 14:00
Уфа (мол)
0 : 0
Краснодар (мол)
15.04 | 13:00
Арсенал Т (мол)
1 : 3
Уфа (мол)
08.04 | 14:00
Уфа (мол)
4 : 4
Мастер-Сатурн
01.04 | 13:00
Химки (мол)
0 : 1
Уфа (мол)
15.03 | 14:00
Уфа (мол)
2 : 2
Ахмат (мол)
11.03 | 14:00
Краснодар (мол)
3 : 0
Уфа (мол)
03.12 | 14:00
Урал (мол)
4 : 1
Уфа (мол)
26.11 | 14:00
Спартак М (мол)
2 : 0
Уфа (мол)
19.11 | 14:00
Уфа (мол)
0 : 1
Динамо (мол)
05.11 | 13:00
Уфа (мол)
1 : 1
Акрон - Академия им. Коноплева
29.10 | 12:00
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
Уфа (мол)
22.10 | 12:00
Рубин (мол)
6 : 0
Уфа (мол)
15.10 | 13:00
Уфа (мол)
0 : 1
Кр. Советов (мол)
01.10 | 13:00
Строгино (мол)
4 : 1
Уфа (мол)
24.09 | 12:00
Уфа (мол)
0 : 3
ЦСКА (мол)
17.09 | 12:00
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
Уфа (мол)
10.09 | 11:30
Уфа (мол)
0 : 3
Урал (мол)
27.08 | 08:00
Уфа (мол)
2 : 1
Рубин (мол)
20.08 | 10:00
Кр. Советов (мол)
1 : 0
Уфа (мол)
13.08 | 14:00
Уфа (мол)
1 : 2
Нижний Новгород (мол)
06.08 | 17:00
ЦСКА (мол)
3 : 0
Уфа (мол)
30.07 | 15:00
Динамо (мол)
3 : 0
Уфа (мол)
27.07 | 12:00
Уфа (мол)
1 : 0
Спартак М (мол)
23.07 | 15:00
Уфа (мол)
1 : 1
Строгино (мол)
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