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Главная
Мексика. Лига МХ
Команды
Тигрес УАНЛ
Новости
€ 56,25 млн
Тигрес УАНЛ - новости команды
Монтеррей
Мексика. Лига МХ
Сайт:
http://www.tigres.com.mx
Тренер:
Рикардо Ферретти
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Таблица
ЦСКА получил предложение по Гонду
9 сентября
8
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
4 сентября
6
Гонду близок к уходу из ЦСКА
1 сентября
31
Фото
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
12 июля
6
Экс-нападающий сборной Франции завершил карьеру в 40 лет
1 июня
Дубль Суареса принес «Интер Майами» выход в полуфинал Кубка лиг, Месси не играл
2025.08.21 09:30
Фото
Экс-игрок «Спартака» Кариока признан легендой мексиканского клуба
2025.05.31 22:10
3
Фото
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения команды
2023.09.26 08:57
3
«Спартак» – о Жиго в «Тигресе»: «Это фейк»
2022.01.01 23:18
6
Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»
2022.01.01 14:28
20
Форвард «Марселя» Товен, несмотря на интерес «Лестера» и «Севильи», перешел в мексиканский «Тигрес»
2021.05.07 21:13
1
Фото
«Перчатка готова». «Бавария» сравнила Флика с Таносом
2021.02.12 08:15
2
КЧМ. «Бавария» в финале победила «Тигрес»; «Аль-Ахли» стал третьим, одолев в серии пенальти «Палмейрас»
2021.02.11 22:53
4
Павар, Киммих, Сане и Левандовски – в старте «Баварии» на финал клубного ЧМ
2021.02.11 20:53
Боатенг не сыграет в финале клубного ЧМ. Он покинул расположение клуба из-за смерти бывшей девушки
2021.02.10 18:57
КЧМ. «Тигрес» благодаря голу Жиньяка победил «Палмейрас» и вышел в финал
2021.02.07 23:07
1
КЧМ. «Тигрес УАНЛ» победил «Ульсан Хендэ» благодаря дублю Жиньяка и вышел в 1/2 финала
2021.02.04 20:38
1
Отец Дзагоева – об интересе «Тигреса УАНЛ»: «Алан не сообщал подробности про свою будущую карьеру»
2019.06.10 22:29
2
El Universal: Дзагоев близок к трансферу в мексиканский «Тигрес УАНЛ»
2019.06.09 12:09
23
Фото
На чемпионский парад «Тигреса» пришли полмиллиона человек
2017.12.12 23:41
Фото
Экс-хавбек «Спартака» Кариока выиграл чемпионат Мексики в составе «Тигрес УАНЛ»
2017.12.11 12:31
Фото
Мексиканский «Тигрес» подписал Колоджейчака, зимой защитником интересовался ЦСКА
2017.09.06 22:55
1
«Тигрес» включился в борьбу с ЦСКА за Меделя
2017.07.09 09:21
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Жиньяк: «Я ненавижу «ПСЖ»
2017.04.26 11:44
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Игрок «Тигрес» получил ужасную травму в матче против «Сантоса»
2017.01.08 11:00
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«Тигрес» стал чемпионом Мексики
2016.12.26 10:52
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Джексон Мартинес зимой может перейти в мексиканский «Тигрес»
2016.11.10 01:23
«Тигрес» проявляет интерес к игроку «Ювентуса» Эрнанесу
2016.11.02 15:34
Агент Вальбуэна ведет переговоры с мексиканским клубом
2016.06.25 16:31
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