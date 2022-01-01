- 1 января 2022
- 23:18 «Спартак» – о Жиго в «Тигресе»: «Это фейк» 6
- 14:28 Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес» 20
- 7 мая 2021
- 21:13 Форвард «Марселя» Товен, несмотря на интерес «Лестера» и «Севильи», перешел в мексиканский «Тигрес» 1
- 12 февраля 2021
- 08:15 Фото «Перчатка готова». «Бавария» сравнила Флика с Таносом 2
- 11 февраля 2021
- 22:53 КЧМ. «Бавария» в финале победила «Тигрес»; «Аль-Ахли» стал третьим, одолев в серии пенальти «Палмейрас» 4
- 20:53 Павар, Киммих, Сане и Левандовски – в старте «Баварии» на финал клубного ЧМ
- 10 февраля 2021
- 18:57 Боатенг не сыграет в финале клубного ЧМ. Он покинул расположение клуба из-за смерти бывшей девушки
- 7 февраля 2021
- 23:07 КЧМ. «Тигрес» благодаря голу Жиньяка победил «Палмейрас» и вышел в финал 1
- 4 февраля 2021
- 20:38 КЧМ. «Тигрес УАНЛ» победил «Ульсан Хендэ» благодаря дублю Жиньяка и вышел в 1/2 финала 1
- 10 июня 2019
- 22:29 Отец Дзагоева – об интересе «Тигреса УАНЛ»: «Алан не сообщал подробности про свою будущую карьеру» 2
- 9 июня 2019
- 12:09 El Universal: Дзагоев близок к трансферу в мексиканский «Тигрес УАНЛ» 24
- 12 декабря 2017
- 23:41 Фото На чемпионский парад «Тигреса» пришли полмиллиона человек
- 11 декабря 2017
- 12:31 Фото Экс-хавбек «Спартака» Кариока выиграл чемпионат Мексики в составе «Тигрес УАНЛ»
- 6 сентября 2017
- 22:55 Фото Мексиканский «Тигрес» подписал Колоджейчака, зимой защитником интересовался ЦСКА 1
- 9 июля 2017
- 09:21 «Тигрес» включился в борьбу с ЦСКА за Меделя 3
- 26 апреля 2017
- 11:44 Жиньяк: «Я ненавижу «ПСЖ» 4
- 8 января 2017
- 11:00 Видео Игрок «Тигрес» получил ужасную травму в матче против «Сантоса» 16
- 26 декабря 2016
- 10:52 «Тигрес» стал чемпионом Мексики 1
- 10 ноября 2016
- 01:23 Джексон Мартинес зимой может перейти в мексиканский «Тигрес»
- 2 ноября 2016
- 15:34 «Тигрес» проявляет интерес к игроку «Ювентуса» Эрнанесу
- 25 июня 2016
- 16:31 Агент Вальбуэна ведет переговоры с мексиканским клубом
- 24 июня 2016
- 13:58 Думбия может продолжить карьеру в Мексике 1
- 27 октября 2015
- 17:12 Ибрагимович опроверг слух о переходе в «Тигрес»