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    Отец Дзагоева – об интересе «Тигреса УАНЛ»: «Алан не сообщал подробности про свою будущую карьеру»

    Тарел Дзагоев прокомментировал информацию о возможном уходе сына из ЦСКА.

    Согласно El Universal, 28-летний полузащитник близок к подписанию контракта с мексиканским «Тигресом УАНЛ».

    «Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал», – сказал Дзагоев-старший.

    Главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко ранее опроверг информацию об уходе Дзагоева.

    • В феврале игрок перенес операцию после травмы крестообразной связки колена. В апреле срок его восстановления оценивался в 5,5 – 7 месяцев.
    • В прошлом сезоне хавбек отдал 1 результативную передачу в 11 играх всех турниров. Его контракт истекает в июне.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1803

      кошмарик 8 минут назад

      во... самое место реанимировать карьеру.. езжай Алан, докажи что ты футболист, а не битый летчик..

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