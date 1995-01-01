Отец Дзагоева – об интересе «Тигреса УАНЛ»: «Алан не сообщал подробности про свою будущую карьеру»

во... самое место реанимировать карьеру.. езжай Алан, докажи что ты футболист, а не битый летчик..
Тарел Дзагоев прокомментировал информацию о возможном уходе сына из ЦСКА.
Согласно El Universal, 28-летний полузащитник близок к подписанию контракта с мексиканским «Тигресом УАНЛ».
«Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал», – сказал Дзагоев-старший.
Главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко ранее опроверг информацию об уходе Дзагоева.
- В феврале игрок перенес операцию после травмы крестообразной связки колена. В апреле срок его восстановления оценивался в 5,5 – 7 месяцев.
- В прошлом сезоне хавбек отдал 1 результативную передачу в 11 играх всех турниров. Его контракт истекает в июне.