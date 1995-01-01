Отец Дзагоева – об интересе «Тигреса УАНЛ»: «Алан не сообщал подробности про свою будущую карьеру»

Тарел Дзагоев прокомментировал информацию о возможном уходе сына из ЦСКА.

Согласно El Universal, 28-летний полузащитник близок к подписанию контракта с мексиканским «Тигресом УАНЛ».

«Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал», – сказал Дзагоев-старший.

Главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко ранее опроверг информацию об уходе Дзагоева.