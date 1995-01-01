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    Гончаренко: «Почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал понять, что полузащитник Алан Дзагоев с большой долей вероятности останется в команде.

    «Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. По Влашичу и Бекао, думаю, в ближайшую неделю-две получим информацию. Это в любом случае не 11-12 человек на сборе, как год назад (смеется). Будем ждать возвращения ребят из сборных, кому-то больше дадим отпуск, кому-то меньше.

    То, что делает сейчас Дзагоев, мне очень нравится. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе», – сказал Гончаренко.

    • Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом.
    • Ранее появилась информация, что 28-летний россиянин близок к переходу в мексиканский «Тигрес УАНЛ»

    Источник: «Чемпионат»

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