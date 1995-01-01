Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    El Universal: Дзагоев близок к трансферу в мексиканский «Тигрес УАНЛ»

    Как пишет издание El Universal, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может переехать в Центральную Америку. Интерес к футболисту проявляет мексиканский клуб «Тигрес УАНЛ».

    Стороны близки к соглашению. Россиянин в случае заключения трансфера присоединится к мексиканцам на правах свободного агента, поскольку контракт с ЦСКА истекает 1 июля.

    • Ранее ЦСКА сообщал, что близок к продлению контракта с Дзагоевым.
    • Хавбек выступает за москвичей с 2008 года.
    • Ранее ни один российский игрок не выступал в чемпионате Мексики.

    Источник: El Universal

    El Universal - одна из ведуших газет Венесуэлы. Издается с 1909 года, тираж - около 150 тысяч экземпляров. Аудитория аккаунта в твиттере - 4,9 миллиона подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:09
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3396

      APchelov 14 минут назад

      Лучше и быть не может. Народ мечтает туда сгонять хоть на недельку. А тут... Море, пальмы, девушки, текилла, сериалы про любовь! Да ещё и денег дают! Фантастика!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1449

      absent32 19 минут назад

      сегодня 1 апреля?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      DMитрий 20 минут назад

      Круглогодичный тёплый климат, мелкий песок, морской бриз, соленая водичка, качественная текила рекой, что еще нужно для потрепанных мышц и тихого завершения карьеры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      Hoahin 47 минут назад

      Ахаха, вот и конец этой долгой Санта-Барбары с Дзагоевым аля "Ну потенциал хороший, скоро раскроется, вот скоро, еще подождать чуть чуть..." "Потом за миллионы продадим в АПЛ" ))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      LIO1987 50 минут назад

      Нуууу и писец!!! За-то может немножко последим за чемпионатом Мексики...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6310

      KLIM777 55 минут назад

      Что-то невероятное происходит. Срочно нарколога к Дзаге отправьте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5345

      mihail200606 57 минут назад

      На х... ему эта мексика..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +802

      Derzkiy1 1 час назад

      Был многие годы талантливым игроком нашей страны ! Надеюсь все наладиться у него и останешься в клубе !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1385

      VSt 1 час назад

      Талантливый парень. Но "хрупкий". Бесконечная череда травм.
      Может в Мексике получит счастья. Какая-никакая, а заграница.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru