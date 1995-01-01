El Universal: Дзагоев близок к трансферу в мексиканский «Тигрес УАНЛ»

Лучше и быть не может. Народ мечтает туда сгонять хоть на недельку. А тут... Море, пальмы, девушки, текилла, сериалы про любовь! Да ещё и денег дают! Фантастика!
Как пишет издание El Universal, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может переехать в Центральную Америку. Интерес к футболисту проявляет мексиканский клуб «Тигрес УАНЛ».
Стороны близки к соглашению. Россиянин в случае заключения трансфера присоединится к мексиканцам на правах свободного агента, поскольку контракт с ЦСКА истекает 1 июля.
- Ранее ЦСКА сообщал, что близок к продлению контракта с Дзагоевым.
- Хавбек выступает за москвичей с 2008 года.
- Ранее ни один российский игрок не выступал в чемпионате Мексики.
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