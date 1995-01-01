El Universal: Дзагоев близок к трансферу в мексиканский «Тигрес УАНЛ»

Как пишет издание El Universal, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может переехать в Центральную Америку. Интерес к футболисту проявляет мексиканский клуб «Тигрес УАНЛ».

Стороны близки к соглашению. Россиянин в случае заключения трансфера присоединится к мексиканцам на правах свободного агента, поскольку контракт с ЦСКА истекает 1 июля.