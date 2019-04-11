Врач сборной – о реабилатации Дзагоева: «Речь идет о стандартном сроке. 5,5 – 7 месяцев»

Член медицинского штаба сборной России Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении Алана Дзагоева.

Полузащитник ЦСКА в товарищеском матче повредил крестообразную связку колена и 21-го февраля перенес операцию.

«Дзагоев перенес операцию в Германии. По словам хирурга и врачей команды, все прошло в штатном режиме. Сейчас он проходит реабилитацию в расположении клуба, ездит на плановые осмотры в Германию.

Насколько я понимаю, речь идет о стандартном сроке реабилитации – 5,5-7 месяцев. Сборная, естественно, мониторит ситуацию: мы на связи с одним из врачей ЦСКА и с самим Аланом», – сказал Безуглов.