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    Врач сборной – о реабилатации Дзагоева: «Речь идет о стандартном сроке. 5,5 – 7 месяцев»

    Член медицинского штаба сборной России Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении Алана Дзагоева.

    Полузащитник ЦСКА в товарищеском матче повредил крестообразную связку колена и 21-го февраля перенес операцию.

    «Дзагоев перенес операцию в Германии. По словам хирурга и врачей команды, все прошло в штатном режиме. Сейчас он проходит реабилитацию в расположении клуба, ездит на плановые осмотры в Германию.

    Насколько я понимаю, речь идет о стандартном сроке реабилитации – 5,5-7 месяцев. Сборная, естественно, мониторит ситуацию: мы на связи с одним из врачей ЦСКА и с самим Аланом», – сказал Безуглов.

    • В матче-открытии ЧМ-2018 игрок сборной России травмировал заднюю поверхность бедра и пропустил остаток турнира, на котором команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала.
    • В текущем клубном сезоне 28-летний Дзагоев отдал 1 результативную передачу в 11 играх всех турниров.

    Источник: Sport24

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